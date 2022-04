Diebe stehlen Wohnmobile von Citroën und Fiat

Geesthacht/Schwarzenbek. Wohnmobildiebe haben in einer Nacht gleich zweimal zugeschlagen: In der Nacht zum Donnerstag, 31. März, wurde sowohl in Geesthacht als auch in Schwarzenbek ein Camper gestohlen. In Geesthacht hatte der Besitzer sein weißes Fiat-Wohnmobil (FCA Italy) auf dem Parkplatz des Sportplatzes an der Berliner Straße abgestellt. Am nächsten Tag gegen 7 Uhr war das Fahrzeug, dessen Wert von der Polizei auf etwa 61.000 Euro geschätzt wird, verschwunden. Zeugen, die zwischen 19 und 7 Uhr verdächtige Personen auf dem Parkplatz gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04541/8090 an die Kripo in Ratzeburg zu wenden.

Beide Camper hatten ein RZ-Kennzeichen

Das gilt auch für Zeugen, denen am Forstmeisterweg in Schwarzenbek etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Von einem Grundstück wurde dort zwischen 21.30 und 7 Uhr ein beigefarbenes Wohnmobil auf Basis des Citroën Jumper gestohlen. Der Wert dieses Fahrzeugs wird auf 59.000 Euro geschätzt. Beide Wohnmobile waren zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im Kreis angemeldet, trugen ein RZ-Kennzeichen.