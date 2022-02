Diebe lassen Maschinen mitgehen – Zeugen gesucht

Lauenburg. Auf einen Radlader und einen Aufsitzrasenmäher hatten es Diebe in Lauenburg abgesehen. In beiden Fällen erhofft sich die Polizei Lauenburg jetzt Zeugenhinweise.

Der Radlader der Marke Volvo wurde aus einer abgeschlossenen Halle in der Industriestraße gestohlen. Als Tatzeitraum kommt der 1. bis 19. Februar in Frage. Wie die Täter die Baumaschine abtransportiert haben, ist bisher unklar. Da die Batterie leer war, konnte der Radlader von selbst nicht gestartet werden. Der Wert der Baumaschine liegt bei etwa 15.000 Euro.

Polizei Lauenburg bittet um Hinweise zum Verbleib der Maschinen

Der Aufsitzrasenmäher befand sich in der Tiefgarage an der Alten Wache. Die Täter müssen ihn in der Zeit zwischen dem 15. und 19. Februar entwendet haben. Da die Tiefgarage gegenüber des ZOB Lauenburg liegt, stehen die Chancen gut, dass die Tat selbst oder verdächtige Personen beobachtet wurden. In beiden Fällen hat die Lauenburger Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Eventuell gibt es auch Hinweise zum Verbleib der Maschinen. Mögliche Zeugen wenden sich bitte direkt an die Polizeistation (Alte Wache 14) oder telefonisch unter 04153/3 07 10.