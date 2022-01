Die Musik- und Filmnächte in Lauenburg am 18. August 2020 waren einer der letzten öffentliche Auftritte der Folk Rovers vor Beginn der Corona-Pandemie. Die Band in der heutigen Besetzung: Uwe Knebel, Sara Leistritz, Peter Paulsen, Jens Meyer und Holger Rosek (v.l.).