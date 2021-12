Wehrführer Lars Heuer, Mewa-Standortleiter Jörg Naegeli und Werkleiter Detlef Glimm (v.l.) bei der Übergabe der Spende in Höhe von 2500 Euro an die Lauenburger Retter. Die Feuerwehr Boizenburg erhielt einen Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro.