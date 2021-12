Betrunken und aggressiv: Polizeikontrolle eskaliert

Mehrere Streifenwagen mussten in der Nacht anrücken, um die Insassen eines in Lauenburg gestoppten Transporters zur Räson zu bringen.

Lauenburg. Die drei Männer in einem Fiat-Transporter mit Oldenburger Kennzeichen sind bester Stimmung. So bemerken sie in der Nacht zu Dienstag den Streifenwagen nicht, der ihnen bereits eine Weile auf der Hamburger Straße in Lauenburg folgt.

Auch Anhaltezeichen und selbst das Blaulicht werden nicht wahrgenommen. Erst als die Beamten in der Straße Großer Sandberg das Martinshorn einschalten, stoppt der Fahrer – Mitten auf der Straße. Kurz darauf, gegen 1 Uhr, sehen sich die beiden Polizisten genötigt, Verstärkung zu rufen.

Polizisten bei Verkehrskontrolle in Lauenburg bedroht

Zunächst zeigt sich der 28-jährige Fahrer aus Wentorf noch kooperationsbereit, pustet in das Alcotest-Gerät. Das zeigt 1,66 Promille. Auf der Ladefläche entdecken die Beamten Werkzeug. Die drei Männer geben an, für eine Dachreinigungsfirma aus Oldenburg/Niedersachsen tätig zu sein.

Als die Polizisten beim Fahrer auch Anzeichen für den Konsum illegaler Drogen bemerken, werden die drei immer aggressiver, beleidigen und bedrohen die Beamten des Bezirksreviers Ratzeburg.

Herbeigeeilte Kollegen aus Lauenburg, Geesthacht und Schwarzenbek können den Wentorfer sowie die Beifahrer aus Oldenburg (25) und Wilhelmshaven beruhigen. Der Fahrer muss zur Blutprobenentnahme mit auf die Wache. Seine Begleiter setzen ihren Weg in einem Taxi fort.