Comedian Bernd Stelter gastiert mit seinem neuen Programm am Freitag in Lauenburg. Es gilt 2G und es gibt online noch Karten.

Lauenburg. Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit: Kaum schaltet man das Autoradio an, brüllt der Moderator: „Ja Freunde, Montag, das ist natürlich nicht unser Tag! Aber macht euch keine Sorgen! Nur noch fünf Tage, dann haben wir wieder Wochenende.“ Sollte man sich wirklich so den Tag vermiesen lassen? Comedian Bernd Stelter hat da ein Rezept: Warum soll man denn bitte sehr viereinhalb Tage pro Woche verschenken, damit endlich wieder Wochenende ist? „Also erstmal ist ab Montag Wochenende, und wir fangen bei uns selber an. Du musst dir dein Konfetti schon selbst ins Leben pusten“, findet er und schlägt vor: „Wir sind ab jetzt mal zufriedener, so wie die Dänen, Schweden oder Schweizer. Wie man das lernt? Wie lernt man Fahrrad fahren? Man fährt einfach los. Und dabei bloß nicht auf die anderen warten.“

Lauenburgs Veranstaltungsmanager musste lange zittern, ob Bernd Stelter kommen kann

„Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!“ heißt sein neues Programm. Gewidmet hat er es allen, die über Montage mosern, über Dienstage diskutieren, die Mittwoche mies und Donnerstage doof finden. Am kommenden Freitag, 10. Dezember, präsentiert der Comedian sein Programm in Lauenburg, wo er schon einige Male zu Gast war. Die Veranstaltung beginnt im 20 Uhr in der Heinrich-Osterwold-Halle, Elbstraße 145a.

Wegen der steigenden Corona-Zahlen hat Lauenburgs Veranstaltungsmanager Andy Darm bis jetzt zittern müssen, ob der Comedy-Abend ausfällt oder nicht. „Wir haben mit dem Management von Bernd Stelter besprochen, unter welchen Bedingungen der Auftritt doch stattfinden kann“, sagt er. Für Besucher des Comedy-Abends gilt die 2G-Regel – das heißt, sie müssen nachweislich geimpft oder genesen sein.

Die gute Nachricht: Es gibt zum Preis von 34,05 Euro noch Restkarten. Allerdings können diese nur online über die Ticketplattform www.eventim.de gekauft werden.