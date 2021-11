Weihnachten 2021: Der zweitschönste Weihnachtsbaum in Lauenburg

Weihnachten 2021 Das ist der zweitschönste Weihnachtsbaum in Lauenburg

Die Tanne am Europakreisel wird aufgerichtet, acht Meter ist sie hoch. Wie immer stammt der prächtige Baum aus der Region.

Die diesjährige Weihnachtstanne aus Basedow am Europakreisel macht einiges her – doch ein Baum in Lauenburg ist noch schöner.