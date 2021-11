Unfall in Lauenburg Mann fällt in Schwimmteich - Kripo ist noch vor Ort

In Lauenburg ist ein Mann in einen privaten Schwimmteich gestürzt. Die Feuerwehr konnte ihn retten. Ob der Mann noch am Leben ist, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ist vor Ort (Symbolfoto).

Am Donnerstagnachmittag ist ein Mann in einen Teich in einem Garten in Lauenburg gefallen. Anwohner setzten einen Notruf ab.