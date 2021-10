Polizei fahndet nach Rasenmäher-Dieben

Unbekannte haben in Schnakenbek bei Lauenburg einen hochwertigen Aufsitzrasenmäher gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei in Lauenburg sucht Zeugen: Ein Aufsitzrasenmäher wurde von einem Bauernhof in Schnakenbek (Herzogtum Lauenburg) gestohlen.

Schnakenbek. Auf einen hochwertigen Aufsitzrasenmäher hatten es Diebe auf einem Bauernhof am Papenkamp in Schnakenbek bei Lauenburg im Herzogtum Lauenburg abgesehen. Die Täter entwendeten das Arbeitsgerät der Marke Husqvarna im Wert von 3450 Euro aus einem Nebengebäude des Betriebs im Zeitraum vom 2. bis zum 18. Oktober.

Herzogtum Lauenburg: Unbekannte stehlen Aufsitzrasenmäher in Schnakenbek

Der Besitzer hat den Diebstahl am vergangenen Montag bemerkt und bei der Polizei in Lauenburg Anzeige erstattet. Die Beamten suchen jetzt Zeugen. Hinweise an die Polizeistation Lauenburg unter Telefon 04153/307 10.