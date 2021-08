Ein Bild aus dem Juni beim erster Spatenstich am stark nachgefragten Gewerbegebiet Grabau: Ralf Spinngieß (Amt Schwarzenbek, v. l.), Jan Eichelberg (WFL), Ulf Hahn (Geschäftsführer WFL), Dennis Grasteit (Bauleiter, Planungsbüro Hahm), Bernd Granzow, (Bürgermeister in Grabau), Norbert Lütjens (Bürgermeister in Schwarzenbek), Landrat Christoph Mager, Patrick Spohr (Bickardt Bau).