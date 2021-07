Weil die Kanalisation in der Elbstraße marode ist, drückt bei Starkregen Wasser aus den Gullys. Doch nicht nur in der Altstadt hatte die Lauenburger Feuerwehr am Montag zu tun. Zu 15 Einsätzen fuhren die Kräfte nacheinander. Und auch gestern gab es einige unwetterbedingte Einsätze.