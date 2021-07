Müllsäcke illegal entsorgt - Zeugen gesucht

Am Mittwoch sind in Büchen an zwei Stellen mehrere illegal entsorgte Säcke mit Glaswolle entdeckt worden. Wer hat etwas gesehen?

Büchen. Illegale Müllentsorgung in Büchen: Am Mittwoch, 14. Juli, sind an der Straße Quellental in Richtung Gleisanlagen zum Büchener Bahnhof 17 mit Glaswolle gefüllte Müllsäcke entdeckt worden. Auch am Nüssauer Weg, im Einmündungsbereich nach Nüssau/Steinkrug haben Unbekannte 19 weitere Müllsäcke abgeladen.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubten Abfällen. Ob es sich bei den Verursachern um identische Täter handelt, ist derzeit noch unklar. Es werden Zeugen gesucht, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den jeweiligen Bereichen beobachtet haben. Hinweise bitte an die Beamten des Autobahn- und Bezirksreviers Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809 13 21.