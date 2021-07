Am idyllischen Lauenburger Stadtteich am Dornhorster Weg führt der Mühlenrundweg zwischen Buchhorst und Lauenburg entlang. Wie an den offenen Gewässern der Gemeinden im Amt Lütau soll eine Gefahrenanalyse auch hier beurteilen, ob die Verkehrssicherheit des Teiches gegeben ist.