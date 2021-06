2018 wurde ein abgewirtschafteter Spielplatz am Schüsselteich in einen Jugendplatz umgebaut. Melike Barcin (rechts) und Lara Marie Behning vom Kinder- und Jugendbeirat hatten sich dafür eingesetzt. Der Beirat will am Ball bleiben, in Lauenburg weitere Plätze für Jugendliche zu schaffen