Die Betreiberin des Cafés „Von Herzen“ in Lauenburg, Birgit Schmidt, eröffnet jetzt die „Genussbar“. Als Händlerin von Lebensmitteln darf sie auch im Lockdowns öffnen.

Not macht erfinderisch: Birgit Schmidt eröffnet ihre neue „Genussbar“ in der Lauenburger Altstadt und trotzt so der Corona-Krise.