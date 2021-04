Der Unfall ereignete sich an der Lauenburger Straße in Büchen. Die junge Frau wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Büchen ermittelt die Polizei.

Autounfall Ford-Fahrer fährt 22-Jährige an und flüchtet

Büchen. In Büchen ist am vergangenen Sonnabend gegen 9.45 Uhr eine junge Frau angefahren worden. Der Autofahrer flüchtete am Unfallort. Nun sucht die Polizei Zeugen

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ging die 22 Jahre alte Frau aus Mölln auf dem Fußweg der Lauenburger Straße vom Bahnhof aus in Richtung Ortsmitte. In Höhe des Penny-Marktes wollte ein blauer Ford Fiesta mit Ratzeburger Kennzeichen gerade vom Parkplatz auf die Straße fahren, als er dabei die Fußgängerin übersah. Ohne sich um die leicht verletzte Frau zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen, fuhr er in Richtung Ortsmitte davon.

Die junge Frau beschreibt den Täter so:

etwa 50 Jahre alt

graue Haare

beige/graue Jacke mit roten Applikationen im Bereich des Kragens

Wer kann Angaben zum Unfall, dem Ford Fiesta oder seinem Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Büchen unter Telefon: 04155/ 4989-0 entgegen.