Kriminalität Einbruch in Villa in Lauenburg - Zeugen gesucht

Lauenburg. In Lauenburg sind bisher unbekannte Täter am Sonnabend, 13. März, zwischen 14 und 17 Uhr in eine Villa an der Bahnhofstraße eingebrochen.

Die Einbrecher gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Villa. Es wurde Werkzeug gestohlen. Die Schadenshöhe wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Die Beamten der Sonderermittlungsgruppe Wohnungseinbruchsdiebstahl (PEG-WED) bei der Kriminalpolizei Reinbek haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße / Elbstraße in Lauenburg beobachtet? Hinweise an die Polizei unter 040/7277070.