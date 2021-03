Reinhard Nieberg (von oben links), Gerd Kruse, Thorsten Naths und Karl-Heinz Esling präsentieren in einer Online-Schaltung die Herausforderungen des neuen Wohnbauprojektes.

Großes Interesse an Wohnbauprojekt an der Berliner Straße – 150 Interessierte bei erster digitaler Bürgerbeteiligung in Lauenburg.