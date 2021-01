Sportvereine in der Krise

Sportvereine in der Krise Trotz Corona: Lauenburger SV erlebt Sportabzeichen-Boom

Lauenburg. Normalerweise haben die „Muckibuden“ um diese Zeit Hochkonjunktur. Schließlich sollen die zusätzlichen Weihnachtspfunde wieder runter. Und viele fassen zum Neujahr den guten Vorsatz, mehr Sport zu treiben. Doch in diesem Jahr ist das gar nicht so einfach: Coronabedingt haben die Fitnessstudios geschlossen, das Training im Sportverein fällt ebenfalls aus. „Corona ist kein Grund, Bewegungsmuffel zu werden“, sagt Marion Grundmann.

Lauenburger SV: Mehr Sportabzeichen als sonst

Wie schon während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 haben sich die Leiterin der Turnabteilung und ihre Mitstreiter bei der Lauenburger SV (LSV) wieder allerhand einfallen lassen. Auf der Seite www.lsv-turnen.de unter der Rubrik Aktuelles bietet die Turnabteilung Mitgliedern und anderen Interessierten zahlreiche Anregungen, auch in der Corona-Krise fit zu bleiben. Es gibt kostenlose Übungsanleitungen und Trainingsvideos für Aktivitäten im Freien, aber auch auf dem Wohnzimmerteppich.

Geplant sind außerdem Livestreams, bei denen die Freizeitsportler gemeinsam, jedoch trotzdem individuell in den eigenen vier Wänden trainieren können. Damit sich Anfänger nicht übernehmen oder verletzen, gibt es außerdem Tipps, wie man Trainingsfehler vermeiden kann.

Sportabzeichen erlebt bei der Lauenburger SV trotz Corona einen Boom

Diese Aktivitäten der Turnabteilung trugen im vergangenen Jahr sicher dazu bei, dass die meisten Mitglieder der Sparte auch während der Zwangspause die Treue gehalten haben. Rund 480 Mitglieder zählt die Turnabteilung der LSV. Umso größer war der Zuspruch, als das Training im Mai unter den gegebenen Abstands- und Hygieneregeln wieder aufgenommen werden konnte. Auf dem Sportplatz am Hasenberg gab es eine Rückenschule, Fitnesstraining und Funktionsgymnastik – und die Möglichkeit, für die Bedingungen des Sportabzeichens zu trainieren.

„Trotz der widrigen Umstände hatten wir lange keinen so großen Zuspruch. Insgesamt konnten wir im vergangenen Jahr 37 Sportabzeichen vergeben“, freut sich Marion Grundmann. Besonders viele Kinder und Jugendliche waren beim Training mit Feuereifer dabei und konnten es kaum abwarten, sich den Prüfungen für das Sportabzeichen zu stellen. Insgesamt 18 von ihnen schafften es, die Bedingungen für das Sportabzeichen zu erfüllen. Die sechsjährige Frieda Stephan ist die jüngste Lauenburgerin, die darauf stolz sein darf.

Startschuss zum Sportabzeichen 2021 am 1. Mai geplant

Aber auch die Erwachsenen trainierten nach der mehrmonatigen Zwangspause umso begeisterter. 19 Sportabzeichen wurden in den verschiedenen Klassifikationen und Altersklassen vergeben. Margret Lucas war mit 72 Jahren die älteste Aktive, die die Auszeichnung entgegennehmen durfte. Bereits zum 41. Mal legte Jürgen Hoffmann die Prüfungen ab und erreichte wie schon in den vergangenen Jahren das Prädikat Gold. Marion Grundmann selbst kann da mithalten: Auch sie erfüllte die Bedingungen für das Sportabzeichen in Gold bereits zum 40. Mal.

Die Chefin der Turnabteilung hofft, dass sich die Trainingsbedingungen im Verlaufe des Jahres verbessern werden. Auf jeden Fall ist geplant, die im vergangenen Jahr errungenen Sportabzeichen und Urkunden am 1. Mai dieses Jahres auf dem Sportplatz am Hasenberg zu überreichen. Die Verleihung soll dann auch die Auftaktveranstaltung für das Sportabzeichen 2021 sein.

Marion Grundmann gibt ihren persönlichen Fitnesstipp

In den vier Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination müssen Prüfungen bestanden werden, um das Ehrenzeichen in Bronze, Silber oder Gold tragen zu dürfen. „Am besten ist es, jetzt schon mit dem individuellen Training zu beginnen. Auch dafür haben wir Tipps auf unserer Webseite zusammengestellt“, sagt Marion Grundmann.

Einen persönlichen Fitnesstipp für alle, die es lieber ein bisschen ruhiger angehen möchten, hat sie zudem noch: „Gehen Sie täglich an die frische Luft. Atmen Sie tief und ruhig ein und aus – schwingen Sie beide Arme vor und zurück. Strecken Sie sich abwechselnd mit den Händen nach oben wie beim Äpfelpflücken. Gehen Sie in flottem Tempo und schwingen Sie die Arme kräftig mit. Und besonders Treppenläufe bringen das Herzkreislaufsystem in Schwung.“