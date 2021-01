Nach 17 Jahren: Annedore Granz gibt Fraktionsvorsitz ab

Lütau. Wechsel im Fraktionsvorsitz der Grünen-Kreistagsfraktion im Herzogtum Lauenburg: Oliver Brandt aus Lütau übernimmt den Vorsitz von der Geesthachterin Annedore Granz. Die Kreistagsfraktion der Öko-Partei hat bei der turnusmäßigen Wahl des Fraktionsvorstandes zur Mitte der Wahlperiode den 53-jährigen Lütauer zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt.

Die langjährige Fraktionsvorsitzende Annedore Granz (67) hat den Posten auf eigenen Wunsch abgegeben, bleibt aber als Stellvertreterin im Fraktionsvorstand. Bettina Best wurde als stellvertretende Fraktionsvorsitzende bestätigt. Oliver Brandt will die bisherige erfolgreiche Arbeit seiner Vorgängerin fortsetzen.

Annedore Granz war über 17 Jahre lang Spitzengrüne im Kreistag

„Nach über 17 Jahren als Vorsitzende ist jetzt die Zeit, die Verantwortung weiterzugeben“, erklärt Annedore Granz. „Ich habe den Vorsitz gerne gemacht und werde die Fraktion mit meiner Erfahrung weiter unterstützen. Mit Oliver Brandt ist ein Nachfolger gefunden, der die Fraktionsarbeit seit mehreren Jahren kennt und Grüne Politik erfolgreich mitgestaltet hat“.

Oliver Brandt gehört den Grünen seit der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima im Jahr 2011 an. Damals war auch der ehemalige Schwarzenbeker Bürgermeister Frank Ruppert den Grünen aus demselben Grund beigetreten. Der Journalist Brandt kehrte nach über 20 Jahren in den Großstädten Hamburg, Berlin, München und Nürnberg im Jahr 2012 in seine alte Heimatgemeinde Lütau zurück.

Schwerpunkte Energiewende, Klimaschutz und nachhaltige Wirtschaftspolitik

Seitdem engagiert er sich im Ortsverband Lauenburg-Lütau für Bündnis 90/Die Grünen. „In unserem Kreis möchte ich mich besonders für die Umsetzung der Energiewende einsetzen. Daneben gehören Klimaschutz und nachhaltige Wirtschaftspolitik zu meinen Schwerpunkten“, so der 53-Jährige. Aktuell ist er Pressereferent bei einem großen Hamburger Unternehmen.