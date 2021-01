Spielothek im Herzogtum bleibt auch in Corona-Zeiten aktiv. KJR organisiert für die letzte Januarwoche einen Abhol- und Lieferservice.

In Corona-Zeiten Kreisjugendring organisiert Lieferservice für Leihspiele

Mölln. „Mensch ärgere dich nicht“, „Activity“ oder „Wer holt die Kuh vom Eis?“ – Gesellschaftsspiele haben derzeit Hochkonjunktur. Schließlich sind andere Familienaktivitäten coronabedingt im Moment sehr eingeschränkt. Aber wer will sich schon immer bei denselben Spielen messen? Seit mittlerweile 41 Jahren ist die mobile Spieliothek des Kreisjugendrings Herzogtum Lauenburg in 34 Gemeinden unterwegs, veranstaltet Spielenachmittage und bietet die Möglichkeit der kostenlosen Ausleihe von über 600 Gesellschaftsspielen an.

Seit März 2020 dürfen Leiterin Kerstin Eichler und ihre Mitstreiter wegen der geltenden Kontaktbeschränkungen keine Spielnachmittage mehr anbieten. Nachdem ab Mai zumindest die Ausleihe der Spiele in den jeweiligen Gemeinderäumen wieder möglich war, bremst der zweite Lockdown die Spieliothek wieder aus.

Spieliothek-Team präsentiert online den Spieletipp des Monats

Auf neue Gesellschaftsspiele müssen Stammbesucher und neue Interessierte aber trotzdem nicht verzichten. Der Kreisjugendring (KJR) organisiert für die letzte Januarwoche einen Abhol- und Lieferservice. Auf der KJR-Webseite unter kjr.herzogtum-lauenburg.de gibt es eine Übersicht der Gesellschaftsspiele, die zur Verfügung stehen. „Wir können allerdings nicht garantieren, dass alle Wünsche erfüllt werden können. Einige Spiele sind bereits ausgeliehen“, sagt Kerstin Eichler. Wenn der Familienrat eine Wunschliste zusammengestellt hat, kann diese telefonisch unter der Nummer 04542/8501849 durchgegeben werden. Eine Kontaktaufnahme ist auch per E-Mail an spieliothek@kjr-herzogtum-lauenburg.de möglich. Den genauen Fahrplan, alle Ausleihorte sowie Hinweise zur Leihe und Möglichkeiten der Vorbestellung gibt es ebenfalls online.

Und wer noch ein paar Tipps benötigt, welche Brett- und Kartenspiele besonders spannend sind, wird auf der Webseite ebenfalls fündig. Im Dezember wählte das Team der Spieliothek übrigens „Chilli Dice“ zum Spiel des Monats. Dabei handelt es sich um eine Kniffel-Variante für Spieler ab acht Jahren. Es geht um eine unterhaltsame Mischung aus Risikobereitschaft und Gier. Am Ende benötigt man ein wenig Würfelglück und staunt, dass man trotzdem jedes Mal auf die Verlockungen der gewürfelten Vorlagen reinfällt. Von dieser Schadenfreude lebt „Chili Dice“ – in voller Schärfe.