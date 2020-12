Versorgungsbetriebe Elbe erhöhen Grundpreis für Frischwasser

Die monatliche Gebühr steigt in Lauenburg deutlich an. Der Arbeitspreis je Kubikmeter bleibt allerdings gleich. Die Gründe dafür.

Lauenburg. Dass jederzeit frisches Wasser aus der Leitung kommt, ist hierzulande eine Selbstverständlichkeit - die in Lauenburg ab dem nächsten Jahr allerdings deutlich teurer wird: Die Versorgungsbetriebe Elbe erhöhen den monatlichen Grundpreis für Frischwasser zum 1. Januar von 6,18 Euro auf 9,28 Euro. Der Arbeitspreis je Kubikmeter Frischwasser bleibt unverändert bei 1,39 Euro.

"Die stetigen Investitionen in die Infrastruktur zur Erneuerung und Sicherung der regionalen Trinkwasserversorgung machen die jetzige Preisanpassung notwendig", teilt das Unternehmen mit. Nach eigenen Angaben investieren die Versorgungsbetriebe im Zeitraum zwischen 2015 bis 2023 über 8,5 Millionen Euro in das Wassernetz.

Versorgungsbetriebe Elbe erhöhen Preis für Frischwasser

So investierte das Unternehmen im Jahr 2018 500.000 Euro in einen neuen Brunnen bei Schnakenbek. Eine nicht mehr so leistungsstarke Quelle wurde dafür geschlossen. 2019 wurde zudem ein Hochbehälter für 700.000 Euro ausgetauscht. Und in diesem Jahr investierten die Versorgungsbetriebe die gleiche Summe für neue Steuerungsanlagen im Wasserwerk. Für das kommende Jahr sind große Aufwendungen vor allem in Boizenburg geplant, wo die Versorgungsbetriebe neben Lauenburg ihren Sitz haben.

Das Trinkwasser für die Stadt Lauenburg und die Gemeinden des Amtes Lütau wird an der Findorffstraße beim Augraben gefördert. Aus vier Brunnen wird dort das Wasser aus großer Tiefe geholt. Über dicke Versorgungsleitungen gelangt es in die beiden Hochbehälter an der Straße Am Hasenberg, einem der höchsten Punkte der Stadt.

Tagesverbrauch liegt bei 2000 Kubikmeter Wasser

Zweimal 750 Kubikmeter können dort gespeichert werden. An durchschnittlichen Tagen verbrauchen die angeschlossenen Haushalte und Betriebe etwa 2000 Kubikmeter, im Sommer das Doppelte.

Einmal jährlich werden Proben aus dem Wasserwerk an das LADR-Zentrallabor in Geesthacht geschickt. Das Untersuchungsergebnis vom Oktober dieses Jahres bescheinigt eine Wasserqualität, die in allen Parametern weit unter den kritischen Grenzwerten liegt. So beträgt der zulässige Anteil von Eisen 0,20 Milligramm pro Liter, im Lauenburger Trinkwasser sind 0,01 Milligramm pro Liter enthalten. Das Trinkwasser liegt im mittleren Härtebereich und hat einen Anteil von Calciumcarbonat weit unter dem bundesdeutschen Durchschnitt.