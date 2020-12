Neuer Edeka-Markt soll im Mai eröffnet werden

Die Bauarbeiten am neuen Edeka-Markt gehen gut voran. Der alte Markt hinter dem Neubau schließt am 31. Dezember und wird dann abgerissen.

Lauenburg. Jetzt ist es nicht mehr zu übersehen: Der Edeka-Neubau an der Berliner Straße nimmt Formen an. Der genaue Eröffnungstermin steht allerdings noch nicht fest. "Die Eröffnung des neuen Marktes ist im Laufe des zweiten Quartals geplant", teilt Edeka-Sprecherin Helene Dahlke auf Anfrage mit. In einer Zeitungsannonce hat Marktpächter Dirck Müller die Eröffnung des neuen Marktes aber bereits für Mai nächsten Jahres angekündigt.

Die Tage des alten Marktes hinter dem Neubau sind gezählt. Am Donnerstag, 31. Dezember, ist hier Schluss. Dann rollen die Abrissbagger an. Hier sollen Parkflächen für den neuen Markt errichtet werden. Bei der Enthüllung des Bauschildes vor fast zwei Jahren hatte Edeka angekündigt, dass der Neubau Ende 2020 fertiggestellt sei. Von diesem Ziel hatte sich das Unternehmen allerdings schon bald darauf verabschiedet, zu groß seien die Herausforderungen dieser Baustelle. Wie berichtet, wurden plötzlich zwischen der ehemaligen Post und dem benachbarten Telekom-Gebäude unbekannte Versorgungsleitungen für Wasser, Strom und Gas entdeckt, die Edeka nicht einfach kappen konnte. Auch dieser Umstand hatte den Abriss des alten Postgebäudes lange Zeit verzögert.

Neuer Edeka-Markt in Lauenburg will im Mai 2021 eröffnen

Überhaupt hat Edeka bisher einen langen Atem bewiesen, das seit 2012 in Lauenburg geplante Neubauprojekt zu realisieren. Erst stand ein langfristiger Mietvertrag zwischen Post und Edeka im Wege, dann legte der Denkmalschutz sein Veto gegen den Abriss des Postgebäudes ein. Ende Oktober vergangenen Jahres ruhten plötzlich die Abrissarbeiten für mehrere Wochen. Es gebe zwischen dem Abrissunternehmen und Edeka Differenzen hinsichtlich der Auftragshöhe, hieß es. Doch dann war endlich der große Schuttberg abgetragen. Aber die Tiefbauarbeiten hatten es wegen der unterirdischen Verbindungen ebenfalls in sich.

Auch den neuen Markt wird Dirck Müller betreiben, wie auch schon den bisherigen Markt am Büchener Weg sowie drei weitere Geschäfte in Ratzeburg und Mölln. 1600 Quadratmeter Verkaufsfläche stehen in dem Edeka-Markt künftig zur Verfügung, aktuell sind es lediglich 1100 Quadratmeter. Im Erdgeschoss hat Edeka außerdem zwei weitere Einzelhandelsflächen vorgesehen, die vermietet werden sollen. Welche Geschäfte das sein werden oder ob es bereits erfolgversprechende Verhandlungen dazu gibt, dazu will sich Edeka derzeit nicht äußern.