Heide Harris wechselt zur Lauenburger Wählergemeinschaft

Heide Harris gehört nun der Lauenburger Wählergemeinschaft an.

Lauenburg. Genau zwei Wochen hatte sich Stadtvertreterin Heide Harris nach ihrem Auftritt aus der SPD und der Fraktion Zeit gelassen, ihren nächsten Schritt zu überdenken. Jetzt steht fest: Sie behält nicht nur ihr Mandat, sondern damit auch Antragsrecht in den politischen Gremien. Dies hätte sie nämlich verloren, wenn sie fraktionslose Stadtvertreterin geblieben wäre. "Nach reiflicher Überlegung und intensiven Gesprächen habe ich mich der Lauenburger Wählergemeinschaft angeschlossen", teilt sie mit. „Diesen Schritt werten wir als Bestätigung unserer guten Arbeit", kommentierte der LWG-Fraktionschef, Niclas Fischer, diese Entscheidung.

Wie berichtet sind von den im Mai 2018 gewählten sieben SPD-Stadtvertretern mittlerweile nur noch zwei im Amt. Drei schieden aus unterschiedlichen Gründen aus, für sie rückten andere Parteimitglieder nach. Zwei Stadtvertreter wechselten zu den Grünen, diese Mandate verlor die SPD-Fraktion.

Zu den konkreten Gründen, warum Heide Harris jetzt ebenfalls das Handtuch geworfen hat, halten sich alle Beteiligten bedeckt. Sie selbst teilte bei ihrem Rücktritt lediglich mit: „Ich habe mich aus persönlichen Gründen für diesen Schritt entschieden, der mir nicht leichtgefallen, in letzter Konsequenz aber notwendig ist. Damit gebe ich meine sozialdemokratischen Grundwerte nicht auf." Durch den Beitritt von Heide Harris zur LWG-Fraktion, wächst diese auf vier Mandate an - und zieht gleich mit der SPD. Die Grünen haben fünf Sitze in der Stadtvertretung. Stärkste Fraktion bleibt die CDU mit sieben Stzen.