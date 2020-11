Kiel/Lütau. Nicht nur die Großen der K unst- und Kulturbranche kämpfen angesichts der Corona-Krise derzeit um ihre Existenz . Auch bei den kleinen, oft ehrenamtlich geleiteten Einrichtungen hinterlassen die Folgen des Lockdowns tiefe Spuren. Ein Förderprogramm des Landes richtet sich insbesondere an die freie Kulturszene. Das Zugpferdemuseum in Lütau erhält aus diesem Topf nun 10.600 Euro.

Das kleine Museum im historischen Annenhof hatte aufgrund der Corona-Pandemie erst Ende Mai wieder geöffnet, jetzt musste Jürgen Hagenkötter die Tore schon wieder schließen. „Wir gehen in die Winterpause nach einer sehr kurzen Saison“, sagt er. Es ist für ihn nicht nur eine Konsequenz aus der Corona-Krise: „Wenn ein so kleines regionales Museum bestehen will, muss man ständig neue Wege gehen“, weiß der 70-Jährige. Die Kooperation mit anderen Museen ist deshalb seit Längerem an der Tagesordnung für Jürgen Hagenkötter. Die Sonderausstellungen werden zuerst in Lütau gezeigt und machen sich dann später – sorgfältig in Kisten verpackt – auf den Weg in andere Museen Deutschlands.

Fördermittel fließen in neue Schau über Arbeitstiere

Gerade tüftelt der Museumsleiter an einer neuen Schau. Diesmal soll es nicht nur um Pferde gehen, sondern um Arbeitstiere im Allgemeinen. „Seit Jahrtausenden malochen Tiere im Dienste des Menschen. Ohne Elefanten, Kamele, Esel oder Pferde wäre der technische Fortschritt nicht möglich gewesen. Oder denken wir an Suchhunde, die Menschen das Leben retten“, sagt er. Das Material für die Ausstellung stammt aus seinem schier unerschöpflichen privaten Fundus. Um die Exponate auch angemessen präsentieren zu können, hatte er den Antrag auf Förderung bei der Investitionsbank des Landes gestellt.

Neue Förderperiode voraussichtlich vom 1. Januar bis 30. April 2021

Den Tipp hatte Jürgen Hagenkötter von der CDU-Landtagsabgeordneten Andrea Tschacher erhalten. Sie freut sich, dass eine Einrichtung aus ihrem Wahlkreis von dem Förderprogramm profitiert. „Mit dem Geld sollen kulturellen Angebote vor Ort erhalten und neue Ideen im Kulturbereich unterstützt werden. Gerade weil Kultureinrichtungen es in den vergangenen Monaten nicht leicht gehabt haben“, sagt sie.

Anträge für die Förderperiode im Jahr 2021 können voraussichtlich vom 1. Januar bis zum 30. April 2021 bei der Investitionsbank des Landes eingereicht werden.

Investitionsförderung für die freie Kulturszene:

Das Land Schleswig-Holstein unterstützt Kulturschaffende der freien Szene außerhalb öffentlich-rechtlicher Trägerschaften. Die Förderung richtet sich besonders an nicht gewinnorientierte, öffentlich zugängliche Einrichtungen, Gruppen oder Projektträger mit eindeutig kultureller Ausrichtung. Dazu gehören soziokulturelle Zentren, freie Theater, Kunstvereine, Heimatvereine, nichtstaatliche Museen, musikalische Ensembles, Filmclubs und Literaturvereinigungen. Die Einrichtungen erhalten die Förderung für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen sowie Baumaßnahmen. Die Höhe des Zuschusses beträgt bis zu 50.000 Euro pro Maßnahme.

Insgesamt 500.000 Euro standen für das Jahr 2020 bereit. Es sei erklärtes Ziel, so Bildungsministerin Karin Prien (CDU), die Vielfalt der künstlerischen und kulturellen Aktivitäten in Schleswig-Holstein zu erhalten. Zudem wolle man auch Wandlungs- und Entwicklungsprozesse sowie neue Ideen und Innovationen in der kulturellen Infrastruktur fördern. Das Investitionsprogramm hat eine Laufzeit bis 2022. Anträge nimmt die Investitionsbank Schleswig-Holstein entgegen.