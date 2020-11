Lauenburg. Große Aufregung in den Sozialen Netzwerken: Mehrere Vodafon-Kunden in Lauenburg haben sich in einer Facebook-Gruppe darüber beschwert, dass sie seit Donnerstagnachmittag weder Telefon, noch Internet oder den Fernseher nutzen könnten.

Die Verbindung sei auf allen Kanälen unterbrochen . Besonders jetzt in Corona-Zeiten, in denen viele Menschen von zu Hause aus arbeiten, sehr ärgerlich. So schreibt Anja Scheske: „Seit gestern Mittag nichts, ich kann nicht arbeiten und Videokonferenzen sind auch nicht.“ Vodafone ist das Problem bekannt. Auf Anfrage sagte Pressesprecherin Heike Koring: „Es gibt derzeit lokale Einschränkungen in einem kleinen Teil des Kabelglasfasernetzes in Lauenburg. Betroffen sind etwa 70 Haushalte.“

Vodafone-Störung in Lauenburg seit Donnerstagnachmittag

Informationen zur Störungsursache gebe es derzeit noch nicht, ebenso nicht zur voraussichtlichen Dauer. „Wir bitten weiter um Geduld.“

In der Facebook-Gruppe äußerten mehrere Lauenburger, dass sie bereits mit Vodafone Kontakt aufgenommen hätten. Hier bekamen einige zur Antwort, dass die Störung möglicherweise auch über das Wochenende andauern könnte.