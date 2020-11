Büchen. Ein bisschen Tratsch über den Gartenzaun und ein Aushang auf dem Marktplatz – das reichte früher meist, um auf dem neusten Stand zu sein, was im Dorf gerade passiert. Heutzutage unterscheiden sich die Kommunikationsmöglichkeiten kaum noch von denen in der Stadt. Im Gegenteil: In vielen Gemeinden gibt es mittlerweile Glasfasernetz und damit schnelleres Internet als in der Stadt. Diese digitalen Möglichkeiten nutzen viele kleine und größeren Gemeinden und örtlichen Vereine, um die Bewohner jederzeit aktuell und umfassend zu informieren.

Neue App soll digitales Sprachrohr für Bürger in Büchen werden

„Büchen in der Hosentasche!“ – Was im ersten Moment etwas merkwürdig klingt, könnte in Zukunft für die Bewohner der Gemeinde ganz normaler Alltag werden. Vorausgesetzt, sie laden sich die entsprechende App „DorfFunk-SH“ auf ihr Smartphone.

Plauschen, bieten, helfen und Veranstaltungen bekannt machen – das sind die Funktionen, die Nutzer der App mit ihren Nachbarn künftig teilen können. Ursprünglich vom Fraunhofer-Institut entwickelt, beteiligt sich jetzt auch das Land Schleswig-Holstein an der Plattform, die vor allem Bewohner der ländlichen Räume auf unkomplizierte Art und Weise ein digitales Sprachrohr geben soll.

App zum aktuellen Gemeindeleben ist derzeit noch kostenlos

Gute Nachricht für die Bewohner aus Büchen: Im Rahmen einer gemeinsamen Initiative mit der Akademie für die ländlichen Räume Schleswig-Holsteins hat der Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein für ein Jahr die Lizenzkosten übernommen, sodass die App zunächst kostenfrei genutzt werden kann.

Auch die Gemeindeverwaltung Büchen möchte die digitale Möglichkeit des Informationsflusses zwischen Verwaltung und den Bürgern künftig nutzen. Sobald es Neuigkeiten aus der Gemeinde Büchen gibt, erhalten die Nutzer der App eine Benachrichtigung. Aber es gibt auch die Möglichkeit des Austausches der Bewohner untereinander. Mitfahrdienst, der Austausch von Werkzeug oder spezielle Hilfsangebote – für alle diese Gesuche oder Angebote gibt es spezielle Rubriken. In Gruppen können sich Bürger außerdem über speziell interessierende Themen austauschen.

Die DorfFunk-App kann im Internet auf der Startseite der Webseite www.dorffunk-sh.de heruntergeladen werden. Die App ist verfügbar für iOS und Android.

Hilfe bei der Installation gibt’s bei der Gemeindeverwaltung

Wer Hilfe bei der Installation benötigt, kann sich an die Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung, Christina Kriegs, unter der Telefonnummer 04155/8 00 90 wenden. Eine Kontaktaufnahme in Sachen Dorf-App ist auch per E-Mail möglich an die Adresse C.Kriegs@gemeinde-buechen.de . Fragen zum Inhalt der App und zu den damit verbundenen Möglichkeiten erteilt Dr. Heinz Bohlmann unter der Telefonnummer 04155/8 00 92 15.

Das Projekt „Digitale Dörfer“ ist im Sommer 2015 ursprünglich mit dem Ziel gestartet, die Herausforderungen des Lebens in ländlichen Regionen in Rheinland-Pfalz in Bezug zur Digitalisierung zu untersuchen. Seitdem werden Konzepte entwickelt mit dem Ziel, die Chancen der Digitalisierung im Sinne eines praktischen Ökosystems aufzeigen.

Das Projekt gilt als Vorreiter für viele andere Initiativen, die seitdem in Deutschland entstanden sind. „Digitale Dörfer“ ist ein Projekt des Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE). Das Institut gehört zu den führenden Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der Software- und Systementwicklungsmethoden.