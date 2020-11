Lauenburg. Sammelschwerpunkt des Elbschifffahrtsmuseums in Lauenburg ist der Alltag der Menschen, die zu allen Zeiten auf und an der Elbe arbeiteten. Aber auch das Leben der Lauenburger ist von je her mit dem Fluss verbunden: Im Winter rutschten die Kinder in selbstgebauten Schlittschuhen über die gefrorene Elbe, im Sommer gehörte ein Bad im Fluss zu den willkommensten Abwechslungen.

Museumsleiter Dr. Jörn Bohlmann hat sich das Thema Sport und Freizeit an und auf der Elbe auf die Fahnen geschrieben. Wie erlebten vor allem Kinder und Jugendliche ihre Freizeit an und in der Elbe? Für dieses Thema konnte der Lauenburger Museumschef Dritt- und Viertklässler aus der Grundschule Lütau sowie der Stadtteilschule Wilhelmsburg begeistern.

Die Kinder wollen mit diesem Projekt am diesjährigen Geschichtswettbewerb unter Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beteiligen. Dieser Wettbewerb wird alle zwei Jahre ausgerufen und steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Sport macht Gesellschaft“.

Videochat zu Zeiten von Corona aus dem Elbschiffahrtsmuseum

Die Idee der Kinder: Es soll ein Film entstehen – und zwar´aus historischen bewegten Bildern sowie Überblendungen mit Videofrequenzen der heutigen Zeit. Der Film soll als Wettbewerbsbeitrag nach Berlin geschickt werden, aber gleichzeitig Teil einer eigenen Ausstellung im Lauenburger Museum sein, die von den Kindern gestaltet wird. Mit Zeitzeugen aus dem Heimatbund und Geschichtsverein wollen die Schüler noch sprechen, im Lauenburger Stadtarchiv haben sie bereits gestöbert. „Leider gibt es im Archiv sehr wenig belebte Bilder zu Freizeitaktivitäten an und in der Elbe“, bedauert Bohlmann.

Der Museumsleiter hofft nun, dass es in den privaten Archiven alteingesessener Lauenburger historische Filmdokumente gibt – etwa von der Eröffnung des Lauenburger Freibades im Jahre 1956, oder vom Schlittschuhlaufen auf dem zugefrorenen Fluss oder vom schon damals beliebten Angelsport. Auch die ersten Versuche des Sprösslings, sich im Kajak über Wasser zu halten oder zaghafte Schwimmversuche, hat ein stolzer Papa vielleicht mit der Kamera festgehalten.

Wer solches Filmmaterial zu Hause hat und dem Museum und den Kindern leihweise zur Verfügung stellen möchte, kann die Dokumente im Elbschifffahrtsmuseum (Elbstraße 59) abgeben oder per E-Mail senden an joern.bohlmann@lauenburg.de . Fertiggestellt werden sollen Film und Ausstellung bis Ende Februar 2021, sodass die Kinder bis Ende Januar Zeit zum Forschen, Fragen und Entwickeln haben.

Die Fertigstellung des Filmes fällt genau in das Jubiläumsjahr der Lauenburger Rudergesellschaft. Offiziell legen sich die Lauenburger seit 100 Jahren in die Riemen. Doch eigentlich war der Rudersport in Lauenburg schon viel eher populär: Bereits 1890 gab es in der Stadt eine Schülerruderriege. Doch es musste 30 Jahre später erst ein Berliner kommen, um den Rudersport in Lauenburg im großen Stil und nach festen Statuten zu etablieren.

Ernst Thieme hatte 1920 die Leitung der hiesigen Zündholzfabrik übernommen. Was ihm in Lauenburg fehlte: Sich nach Feierabend ordentlich in die Riemen zu legen, wie er es von zu Hause gewohnt war. Als hätten sie nur auf den Anstoß gewartet, scharten sich mehrere junge Lauenburger um den Berliner, um in Lauenburg einen Ruderverein aus der Taufe zu heben.

Sportliche Traditionen und große Erfolge

Wenn heute in Fachkreisen die Sprache auf die Rudergesellschaft Lauenburg kommt, erinnert man sich an große Namen wie Jürgen Plagemann oder Dirk Schreyer, die in den 1960er- und 70er-Jahren internationale Erfolge feierten.

„Vielleicht gibt es ja aus dieser langen Geschichte der Ruderer noch private Filmdokumente“, hofft Jörn Bohlmann. Das wäre ein doppelter Glücksfall, denn dann könnte der Film der Kinder auch die vorgesehene Jubiläumsfeier im Mai der Lauenburger Ruderer krönen.