Büchen. Eine 18 Jahre alte Frau ist am Montagmorgen gegen 6.55 Uhr von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die Fahrerin flüchtete.

Nach Angaben der Polizei überquerte die junge Frau einen Zebrastreifen vor dem Busbahnhof in der Pötrauer Straße in Büchen, als zeitgleich ein Auto ankam und sie offenbar übersah. Die 18-Jährige wurde von dem Auto erfasst und leicht verletzt. Die Fahrerin hielt zwar sofort an, entfernte sich dann aber doch vom Unfallort ohne sich um die junge Frau zu kümmern.

18-Jährige wird von Autofahrerin angefahren und verletzt

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht die Autofahrerin. Sie wurde als etwa 50 Jahre alt beschrieben und trug blinde, gelockte Haare bis über die Schulter. Das Auto hatte eine rote Farbe. Hinweise an die Polizei in Büchen unter 04155/49890.