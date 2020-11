Krukow. Eine schreckliche Tat erschüttert die Bewohner der Gemeinde Krukow im Herzogtum Lauenburg: Ein bisher unbekannter Täter hat in der Nacht zum Montag ein Pferd auf einer Weide erstochen. Das bestätigte nun die Polizeidirektion Ratzeburg auf Anfrage.

Pferd auf Weide in Krukow niedergestochen

Noch gibt es keine genauen Informationen zur Tat. Nur so viel sagte ein Pressesprecher der Polizeidirektion Ratzeburg: „Das Pferd wurde heute Morgen tot aufgefunden. Fest steht, dass es nicht natürlichen Todes verstorben ist.“

In diversen Facebook-Gruppen zeigten sich die Mitglieder sehr aufgebracht. Mögliche Details zum Fall wurden diskutiert. So soll der Täter das Pferd angeblich in den Kopf gestochen haben. Das hat die Polizei Ratzeburg bisher noch nicht bestätigt.