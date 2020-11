Lauenburg. Ein bisschen Glück können alle gebrauchen – besonders während der Corona-Pandemie . Das finden auch die Schüler der Biberklasse der Lauenburger Weingartenschule . Und so haben die Zweitklässler zusammen mit ihrer Deutschlehrerin Tanja Sutalo ein tolles Projekt gestartet: Sie haben mit roten und weißen Acrylfarben Kastanien bemalt und so aus den dunkelbraunen Nussfrüchten kleine Marienkäfer gebastelt .

In einem weiteren Schritt haben die 21 Kinder Kleeblätter aus grüner Pappe ausgeschnitten, um den kleinen Käfern eine Heimat zu bieten. Elf Glücksbringer sind dabei entstanden, die die Kinder jetzt an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Polizei oder Pflegeeinrichtungen verteilen als Dank dafür, dass die auch während der Pandemie arbeiten und rund um die Uhr für andere im Einsatz sind.

Schüler der Biberklasse haben Glücks-Marienkäfer gebastelt

Das Thema Glück hat die Klasse schon im Sommer beschäftigt. „Wir haben gemeinsam das Buch „Der Glücksverkäufer“ gelesen, ein Buch in dem ein Mann Dosen voller Glück verkauft“, sagt Tanja Sutalo. Viele Gespräche haben sich an das gemeinsame Lesen des Buches angeschlossen, in dem es am Ende um die spannenden Fragen geht: Was ist Glück? Wo findet man es? Kann man es kaufen oder verkaufen? „Es ist ein Thema, das die Kinder beschäftigt hat“, sagt Tanja Sutalo. Daraus ein Projekt zu machen, war eine logische Konsequenz.

Bereits im Frühjahr hat die Biberklasse mit bunt bemalten „Bleib-gesund-Steinen“, die sie überall in Lauenburg verteilt haben, für Farbe und Freude in der Stadt gesorgt. „Wir haben viele Reaktionen darauf bekommen“, sagt Tanja Sutalo. Die Menschen haben sich gefreut, die kleinen Kunstwerke mit den guten Wünschen in der Stadt zu entdecken.

„Mit den Marienkäfern wollen sich die Kinder jetzt bei all denen bedanken, die als systemrelevant gelten“, sagt Tanja Sutalo. Die ersten Käfer haben bereits ein neues Zuhause gefunden.