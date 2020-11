Lauenburg. Lauenburg/Geesthacht/Schwarzenbek Weihnachten im Schuhkarton ist die weltweit größte Geschenkeaktion für Kinder in Not und wird seit 1996 im deutschsprachigen Raum durchgeführt. Auch die Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg ist in diesem Jahr zum zweiten Mal dabei: Alle Filialen im Kreis sind noch bis Freitag, 16. November, Annahmestellen für bunte Überraschungspäckchen, die hier im Kreis für Kinder in bedürftigen Regionen gepackt und gespendet werden.

Mehr als 8,5 Millionen Kinder durften sich in den vergangenen Jahren über ein Paket von „Weihnachten im Schuhkarton“ aus dem deutschsprachigen Raum freuen. In diesem Jahr lädt die christliche Organisation Samaritan’s Purse zum 25. Mal zum Mitpacken ein. Verteilt werden die Päckchen an bedürftige Kinder in mehr als 100 Ländern. „Die Aktion läuft seit Jahren sehr erfolgreich“, sagt Anne Wohlfahrt, Sprecherin der Kreissparkasse. „Wir engagieren uns gern bei der Aktion und helfen mit, Kindern in bedürftigen Ländern eine Freude zu Weihnachten zu bereiten.“

Denn nicht für jeden seien Geschenke so selbstverständlich wie für die Menschen in dieser Region. Die Filialen eigneten sich gut als Annahmestellen, da sie über den ganzen Kreis verteilt seien und die Spender dadurch kurze Wege hätten, sagt sie.

Lauenburger Kreissparkassen werden zur Paketannahmestelle

Wer mitmachen möchte, kann entweder eigene Schuhkartons weihnachtlich gestalten oder vorgefertigte Kartons unter www.jetzt-mitpacken.de bestellen. Dann werden die Pakete mit neuen Geschenken für Jungen oder Mädchen der Altersgruppen zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren befüllt. Empfohlen wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten.

Packtipps und Hinweise, was nicht eingepackt werden sollte, sind auf www.weihnachten-im-schuhkarton.org zu finden. Pro beschenktem Kind wird eine Geldspende von zehn Euro empfohlen. „Jeder Beitrag – ob klein oder groß – ist eine Investition in das Leben von Kindern. Denn nur so können wir die Geschenkaktion auch künftig durchführen“, sagt Ulrike Matthießen, die sich gemeinsam mit ihrem Mann seit acht Jahren für die Aktion in Lübeck und Umgebung engagiert.

Die Geschenkpakete gehen unter anderem an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien und in der Ukraine. Alle offiziellen Abgabeorte findet man auf der Webseite oder erfährt man über die Hotline 030/76 88 38 83.