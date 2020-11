Lauenburg. Was passiert jetzt im Teil-Lockdown mit den Menschen, die von einem Tag auf den anderen ihre wichtigsten sozialen Kontakte verlieren? Besuche der Enkelkinder, die noch mal so richtig Leben und Freude ins Haus gebracht haben, werden auf ein Winken hinter den Fensterscheiben reduziert. Partner und Familienangehörige in den Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen können nicht mehr besucht werden. Umarmungen, Trost oder geteilte Freude sind in diesem November gar nicht oder kaum möglich.

Die Lauenburger SPD-Politikerin Heide Harris teilt die Sorgen der Menschen, die nicht nur unter der Angst vor Ansteckung leiden, sondern auch noch Einsamkeit ertragen müssen. Auf der Suche nach Hilfsmöglichkeiten kam ihr der Gedanke, per Telefon den Menschen wenigstens die Möglichkeit zum Reden­ zu geben. Vonseiten der SPD-Fraktion wird die Initiative begrüßt und unterstützt. Aber wie kann so ein Angebot organisiert werden?

Es wird ein Netzwerke aufgebaut von Zeitschenkern und Beschenkten

Mit der Quartiersentwicklerin Lauenburg Mitte, Claudia Löding, fand Heide Harris genau die richtige Ansprechpartnerin. Der Awo-Landesverband bietet im Norden Schleswig-Holsteins Telefonpatenschaften an. Sie wurden von Jana Harrsen als Projektkoordinatorin entwickelt. „Wir haben uns nach dem Gespräch mit Heide Harris entschlossen, dieses Patenschaftsprogramm der Awo auch für Lauenburg anzubieten“, sagt Löding. Fördergelder gibt es durch die Bundesprogramme „Menschen stärken Menschen“ und „Demokratie Leben“, des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Seelsorge im klassischen Sinn wird mit den Patenschaften nicht abgedeckt. Es geht einfach nur darum, sich im mit einem Paten auszutauschen. Die Telefonate eröffnen Möglichkeiten auf beiden Seiten mit Menschen jeden Alters gute Gespräche zu führen. Claudia Löding und Jana Harrsen werden jetzt ein Netzwerk von Zeitschenkern und Menschen, die angerufen werden möchten, aufbauen.

Anmeldung für eine Telefonpatenschaft

Anmeldungen für eine Telefonpatenschaft sowohl als Zeitschenker als auch als Beschenkter bei Jana Harrsen unter der Telefonnummer 0171/567 21 99 oder als E-Mail an Jana.Harrsen@awo-sh.de sowie bei Claudia Löding unter 04153/ 597 21 29 oder per E-Mail an claudia.loeding@awo-sh.de als Ansprechpartnerinnen möglich.