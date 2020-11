Lauenburg. Viel Zeit hatten die Schüler der Albinus-Gemeinschaftsschule Lauenburg nicht. Gerade mal sechs Wochen standen den 15- bis 17-jährigen Jugendlichen zur Verfügung, um ihr erstes gemeinsames Projekt mit Schülern des Boizenburger Elbe-Gymnasium zum Thema „Keine Zukunft ohne Geschichte“ aus Anlass des 31. Jahrestags des Mauerfalls vorzubereiten und durchzuführen. Ein Projekt, das initiiert worden ist von Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, und Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Am Montag nun präsentierten die Schüler beider Schulen ihre Ergebnisse den Politikern in einer gemeinsamen Online-Konferenz.

„Der Startschuss für dieses Projekt kam aus Schwerin“, sagt Florian Schäfers, didaktischer Leiter der Albinus-Gemeinschaftsschule. Seit drei Jahren begehen Günther und Schwesig gemeinsam den 9. November an Orten entlang der Grenze. In diesem Jahr wurden Lauenburg und Boizenburg ausgewählt – zwei ehemalige Grenzstädte, die nur wenige Kilometer voneinander entfernt liegen und doch lange für die jeweiligen Bewohner gegenseitig unerreichbar waren.

Schüler aus Lauenburg und Boizenburg präsentieren Ergebnisse

Am Projekt beteiligt waren elf Lauenburger Schüler der Jahrgänge 10 bis 13 sowie rund 20 Schüler des Geschichts-Leistungskurses des Elbe­-Gymnasiums Boizenburg. Anfang September legten die Schulleiter den groben Fahrplan mit Mitarbeitern der Staatskanzleien fest, ihren Teil der Ausarbeitung übernahmen dann die Lauenburger Schüler unter der Leitung von Janosch Siebenhaar. Dazu gehörte ein Gespräch mit dem Zeitzeugen des Mauerbaus und Mauerfalls Peter Perthun aus Lauenburg sowie ein Treffen der jungen Projekt-Teilnehmer am Checkpoint Harry in Boizenburg, um sich kennenzulernen.

„Immer wieder ging es um die Frage, ob es noch Vorurteile gibt gegenüber Ost oder West“, sagte Siebenhaar. „Die Ergebnisse waren erstaunlich. Im Grunde haben wir mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede“, sagte Robin Kirchentum vom AGL. Und die Schüler aus Boizenburg definieren sich noch stärker als Ostdeutsche mit den dazugehörigen Vorurteilen gegenüber „Wessis“ als die Schüler aus Lauenburg sich als Westdeutsche empfinden. Festgehalten wurden einige dieser Gespräche in einem Video, das ebenso wie der Bericht über das Treffen mit dem Zeitzeugen die Fragestunde mit Daniel Günther und Manuela Schwesig einleitete.

Ministerpräsidenten antworteten ausführlich und stets persönlich

In der OnlineKonferenz antworteten die Länderchefs Daniel Günther und Manuela Schwesig auf Fragen der Schüler aus Lauenburg und Boizenburg.

Foto: Frauke Maaß (FMG) / BGZ

Ob es um die eigene Schulzeit, den Einfluss der Herkunft auf die Biografie, um gemeinsame wirtschaftliche Interessen oder um Lieblingsprodukte der Heimat ging – beide Ministerpräsidenten antworteten stets ausführlich und auch sehr persönlich auf die Fragen der Schüler. „Wir sehen uns als Norddeutsche – nicht mehr als West oder Ost“, sind sie sich einig und schilderten, wie sie den Mauerfall am 9. November 1989 als Jugendliche von 15 und 16 Jahren erlebt haben.

Lesen Sie auch:

Sie betonten, wie wichtig sie es finden, sich auch in den kommenden Jahren immer wieder zu erinnern. „Und genau dafür sind solche Projekte wie dieses gedacht“, resümiert Manuela Schwesig. „Wir sollten nicht aufhören, uns zu erinnern, was war. Auch wenn oder gerade weil es in 30 Jahren kaum noch Zeitzeugen dazu geben wird.“

„Geschichte muss man immer wieder lebendig machen“, betont Daniel Günther. Ganz besonders den Mauerfall, um immer wieder deutlich zu machen, was Freiheit und Demokratie bedeuten. Denn, so Günther: „Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit!“

Video-Projekt der Albinus-Gemeinschaftsschule: Das Treffen der Schüler aus Lauenburg und Boizenburg hat Björn Buttler, Lehrer am AGL, in einem Video festgehalten. Der Film ist auf der Homepage der Schule unter www.albinus-gemeinschaftsschule.de zu sehen. Seit 1990 gibt es eine Städtepartnerschaft zwischen Lauenburg und Boizenburg. Auch die beiden Schulen wollen künftig mehr zusammenarbeiten und planen weitere gemeinsame Projekte und Aktionen