Lauenburg. „Endlich wieder ein Fahrradladen!“ Schon Tage vorher sorgte die Eröffnung von Webers Fahrradshop am Büchener Weg 4 in Lauenburg für Freude und Neugier in den sozialen Netzwerken. Als Geschäftsinhaber Ralf Weber dann am Sonnabendvormittag die Türen aufschloss, standen schon viele Kunden am Eingang. Sie wünschten Glück, überbrachten Präsente, informierten sich über das Angebot und den Service.

„Das ist ein schöner Moment“, sagte Bürgermeister Andreas Thiede, der als erster Gratulant zu Webers Fahrradshop kam. Er freute sich, dass nach der Schließung des vorherigen Schuhgeschäftes wieder Leben in den Räumen ist und ein kundenorientierter Verkäufer und Dienstleister einzieht. Für Lauenburg sei dies wichtig, denn viele fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit, zum Einkaufen und zur Schule. Außerdem kommen Touristen mit dem Rad in die Stadt, die schließlich an einem der schönsten Fernradwege Europas, dem Elberadweg, liege, so Thiede.

Webers Fahrradshop feiert in Lauenburg Eröffnung

Nachdem der Zweiradladen an der Hamburger Straße im vergangenen Jahr geschlossen hatte, gab es in Lauenburg kein entsprechendes Fachgeschäft mehr. Aus Inhabersicht gute Voraussetzungen ohne Konkurrenz: „Schon mein Vater hat gesagt, es wäre gut, in Lauenburg einen Laden zu haben. Er war sich sicher, dass Lauenburg ein interessanter Standort ist“, erinnerte sich Ralf Weber.

Die Familie hat seit 1930 ein Rad­geschäft in Bleckede und bietet dort einen umfangreichen Service in der Werkstatt an. Walter Weber führte das Unternehmen viele Jahrzehnte. Nun hat Ralf Weber den Traum seines Vaters umgesetzt. In Lauenburg hat er lange nach geeigneten Räumlichkeiten gesucht, die groß genug und ebenerdig gelegen sein sollten.

Mehr als 110 Cityräder, Trekking- und Mountainbikes stehen bereit

Das Geschäft ist nicht nur wegen der Luftballons zur Eröffnung, sondern durch seine zentrale Lage an der Büchener Straße gut zu sehen.

Zusammen mit seinem Team gestaltete Weber am Büchener Weg die Verkaufsfläche von 250 Quadratmetern in ein modernes Geschäft im „industrial Look“ um. Schlichte, aber elegante Lampen sorgen für perfektes Licht, und in großen Regalen wird Zubehör wie Helme, Taschen, Schlösser und Körbe präsentiert. „Der Umbau hat einige Woche gedauert. Nun geht es endlich los und wir können unseren Kunden mit Rat und Tat in allen Themen rund um das Fahrrad und E-Bike und mit dem dazugehörigen Service in unserer Werkstatt zur Seite stehen“, sagte Ralf Weber.

Zurzeit stehen mehr als 110 Cityräder, Trekking- und Mountainbikes, Rennräder sowie E-Bikes und Fahrräder für Kinder verschiedener Marken und Ausstattungen bereit. „Das Sortiment werden wir noch erweitern“, sagte Ralf Weber. Beim Rundgang staunte Andreas Thiede über eine Neuerung bei den E-Bikes, denn anstelle von Ketten gibt es nun vielfach den Riemenantrieb. Der Riemen läuft über zwei Scheiben und ist mit Carbon verstärkt. Er wird gespannt und exakt für das jeweilige Bike eingestellt.

“Neues Fachgeschäft ist ansprechend und interessant“

Über die modernen Zweiräder informierten sich zur Eröffnung auch Alexandra und Michael Pape aus Scharnebeck. Sie sind begeisterte Radler und nutzen das Gefährt für den Weg zur Arbeit und für Touren in der Freizeit. Sie sind für jedes Vorhaben gut gerüstet, denn sie haben einen regelrechten „Fuhrpark“ zu Hause. „Das neue Fachgeschäft ist ansprechend und interessant“, sagt Michael Pape. Die nächsten Räder sollen bei ihnen auf jeden Fall E-Bikes werden.

Radfahren im Herbst:

Fürs Radfahren bei herbstlichen Bedingungen sind ein paar Vorsichtsmaßnahmen wichtig. Denn die tief stehende Sonne, rutschiges Laub auf der Fahrbahn und schlecht funktionierende Technik sind potenzielle Risiken. Auf folgende Dinge sollten Radfahrer laut Allgemeinem Fahrrad-Club (ADFC) jetzt achten: gut funktionierende Beleuchtung; Reflektoren an Pedalen und Speichen; dem Wetter angepasste, helle oder reflektierende Kleidung, alternativ reflektierende Klettbänder; ggf. Sonnenbrille, um auch bei tief stehender Sonne sehen zu können; regelmäßige Kontrolle der Bremsen und Kette; vorsichtiger Fahrstil, um auch bei nassem Laub nicht wegzurutschen.