Lauenburg. Tower Bridge, Palace of Westminster und Big Ben statt Elbbrücke und Lauenburger Schloss: Als vor 20 Jahren die „Weiße Elbeflotte“ ihren Dienst einstellte, machte ein kleines Lauenburger Fahrgastschiff große Karriere. Die „La Paloma“ wurde von der britischen Fahrgastreederei „Westminsterpartyboats“ erworben und hat jetzt auf der Themse in London direkt unterhalb von Big Ben als „Mercia“ ihren Liegeplatz.

Gebaut wurde das Fahrgastschiff, das mit einer Länge von 34 Metern, einer Breite von 7,52 Meter und einem Tiefgang von 1,15 Meter maximal 300 Passagiere befördern kann, 1984 auf der Schmidt-Werft in Oberwinter für Reeder Fredy Eschke. Der Lauenburger war bis 1975 als Binnenschiffer auf Elbe und Havel unterwegs, versorgte während der deutschen Teilung die Stadt West-Berlin mit Waren aller Art.

„Mein Vater wollte aber weg von der Binnenschifffahrt“, erinnert sich Sohn Axel Eschke. Da kam 1975 das Angebot von Willy Brauer gerade richtig, der seine „Weiße Elbeflotte“ verkaufen wollte. Weil der Schiffer mit der Stadt Lauenburg im Streit lag, hießen seine beiden Ausflugsschiffe, die im Aussehen an Alsterdampfer erinnerten, „Stadt Geesthacht“ und „Staustufe“.

Lauenburger Fahrgastschiff wurde einst auf der Hitzler-Werft gebaut

Eschke verkaufte die „Geesthacht“ und erwarb dafür die „Stadt Rendsburg“, die auf der Lauenburger Hitzler-Werft um vier Meter verlängert und in „Stadt Lauenburg“ umgetauft wurde. 1984 kam dann der Neubau hinzu, der auf Brauers Wunsch „La Paloma“ getauft wurde. „Wir hatten dann kurzzeitig drei Schiffe“, so Axel Eschke. Dann wurde die „Staustufe“ an den Rhein verkauft und zur Flusskirche umgebaut. Mehr als ein Jahrzehnt führten Vater und Sohn so ihre Ausflugsfahrten auf der Elbe und im Elbe-Seiten-Kanal durch.

Zu einem Schicksalsjahr für die „Weiße Elbeflotte“ wurde jedoch das Jahr 2000. Bereits ein Jahr zuvor hatten Eschke, die Stadt Lauenburg und das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) zähe Verhandlungen geführt: Von 2000 bis 2006 wurde die Lauenburger Schleuse neu gebaut und das Unterwasser der Schleuse, dort wo die beiden Fahrgastschiffe lagen, gehörte mit zur Baustelle.

Liegeplätze in Boizenburg oder Geesthacht kamen nicht in Frage

„Ich schaue immer mal im Internet nach ihr. Sie sieht ja noch sehr gut aus“, sagt Axel Eschke Ex-Schiffseigner.

Foto: Axel Eschke

„Dem WSA war es egal wo wir mit unseren Schiffen hingehen würden, von der Stadt hätten wir uns aber mehr Unterstützung gewünscht“, sagt Axel Eschke. Liegeplätze in Boizenburg oder Geesthacht kamen für die Reederei nicht in Frage, dies wäre zu umständlich und die Fahrtkosten zu hoch gewesen. Im Jahr 2000 erkrankte dann Fredy Eschke schwer an Krebs und starb. „Ich habe mit meiner Frau und meinen Schwiegereltern die Saison 2000 noch zu Ende gebracht“, sagt Sohn Axel.

Doch wie sollte es weitergehen ohne Vater und Liegeplätze. Während Eschke noch überlegte, empfahl ihm sein Schwager, ein Polizist, sich doch mit seinem Schiffsführerpatent bei der Hamburger Wasserschutzpolizei zu bewerben. „Ich habe dann ein Info-Gespräch gehabt und mich sehr schnell dafür entschieden“, sagt Eschke, der im Februar 2002 seinen Dienst antrat.

Viel Verständnis von anderen Schiffsführern

Von 2009 bis 2013 war der Polizeikommissar dann in der Wasserschutzpolizei-Außenstelle in Lauenburg im Einsatz. Weil sich Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein nicht über die Zuständigkeiten im Bereich Oberelbe einigen konnten, wurde diese Dienststelle 2013 geschlossen. „Und ich war der letzte Beamte, der das Licht in der Wache ausknipsen durfte“, sagt Eschke, der noch immer in Lauenburg lebt.

Das Jahr 2001 hatte er genutzt, um Käufer für die beiden Schiffe zu finden. Das Aus für die „Weiße Elbeflotte“ kam für viele Lauenburger überraschend. Sorgen machte sich Axel Eschke was wohl die alten Schiffer, die sich mit gelegentlichen Törns am Steuer der beiden Fahrgastschiffe etwas dazuverdienten, zu seiner Entscheidung sagen würden.

Lesen Sie auch:

„Von denen gab es jedoch sehr viel Verständnis.“ Während die „Stadt Lauenburg“ an den Main ging, konnte der junge Schiffseigner die „La Paloma“ mit Hilfe zweier Makler nach London verkaufen. „16 Jahre sind ja für ein Schiff noch kein Alter“, sagt Eschke, der beim Verkauf sogar ein Plus machte.

Zufälliges Wiedersehen beim Besuch in London

Das Fahrgastschiff La Paloma" der Reederei "Weiße Elbeflotte" von Fredy Eschke vor Lauenburg.

Foto: Stadtarchiv Lauenburg

Auf der Hitzler-Werft wurde das Schiff seeklar gemacht, erhielt Wasserschlagklappen an der vorderen Fensterreihe. Zudem wurde das Mobiliar gesichert und alle Schiffsutensilien sicher verpackt. Über Kanäle und Flüsse – „Meine Mutter und ich haben das Schiff bis zum Scharnebecker Oberwasser begleitet“ – fuhr die „La Paloma“ aus eigener Kraft nach Holland. Dort wartete ein Seeschlepper, der das Fahrgastschiff bei gutem Wetter und mit Sondergenehmigung über den Ärmelkanal schleppte.

Zehn Jahre nach dem Verkauf sahen Axel Eschke und Ehefrau Anja die „La Paloma“, die nun „Mercia“ heißt, wieder. Bei einer Kreuzfahrt stand auch ein Besuch in London auf dem Reiseplan. „Wir waren gerade bei Big Ben an der Westminster Bridge aus dem Bus gestiegen, da habe ich sie liegen sehen“, erinnert sich Eschke. Damals hat er sein altes Schiff nur aus der Ferne betrachtet. „Ein Besuch wäre mir zu nahe gegangen.“ Mittlerweile hat er sich jedoch fest vorgenommen, London und seine „La Paloma“ noch einmal wiederzusehen.