„Weingärtner“ genießen eine reiche Ernte

Lauenburg. Das Stückchen Gartenland hinter der Turnhalle der Weingartengrundschule ist zwar sehr klein. Aber die Begeisterung der „Weingärtner“, so nennen sich die Schüler der Garten-AG, ist dafür riesengroß. Die Kinder haben im vergangenen Jahr eifrig gewerkelt: Zwei Hochbeete sind entstanden, und auch ein kleines Holzhaus für ihre Gartengeräte haben die Schüler mit Feuereifer aufgebaut.

Der Leiter der Schul-AG, Sozialarbeiter Christian Knaack, bat im Frühjahr um Pflanzenspenden und bekam Brombeer- sowie Himbeersträucher, Erdbeerpflanzen und einen Apfelbaum. Etliche Kleingärtner wurden aktiv und beschenkten die fleißigen „Weingärtner“.

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Spendern. Unsere Schüler haben alles eingepflanzt und konnten zum Lohn in diesem Jahr Beeren naschen und dem Apfelbäumchen beim Wachsen zusehen“, sagt Christian Knaack. Leider gibt es einige Vandalen im Bereich der Weingartenschule. Sie verwüsten die Anpflanzungen. Einmal wurden sogar alle Pflanzen rausgerissen und aufs Nachbargrundstück geworfen. „Wir waren sehr traurig“, erzählt Julia Jacobi (10). Aber die kleinen Gärtner haben sehr nette Nachbarn.

„Sie haben alles aufgesammelt und uns wieder zurückgegeben. Es gab sogar noch einige neue Pflanzen für die Kinder“, erzählt Sozialarbeiter Christian Knaack. Nicht nur im Garten sind die Kinder aktiv. Die Bienenwiese vor dem Schulgebäude haben die Schüler selbst angelegt. Die Blumen sind ausgeblüht, und Christian Knaack mähte die kleine Wiese mit einer Sense. Die Schüler sammelten das Gemähte auf und brachten es in ihren Garten auf den Komposthaufen.

Wie im vergangenen Jahr starteten die „Weingärtner“ wieder eine Apfelsaftaktion im Fürstengarten. Dafür sammelten sie Fallobst und pflückten die letzten Äpfel auf der Streuobstwiese. Mithilfe einer Handpresse erlebten die Schüler, wie aus ihren Äpfeln direkt vor Ort frischer Apfelsaft gepresst wurde. 2019 hatten sie den Saft auf dem Weihnachtsmarkt verkauft und den Erlös für Projekte ihrer Schule verwendet.

In diesem Jahr ist alles anders. Die Weingärtner sind jetzt selbst die Verbraucher. Bevor der frische Saft aber genossen werden konnte, ging es zum Abschluss der Gartensaison ans Ernten der letzten mächtigen Kürbisse. Christian Knaack legte für seine fleißigen Gärtner Würstchen auf den Grill. Zusammen mit Brötchen und dem leckeren Apfelsaft wurde alles von den Schülern begeistert genossen.

Adrian Ravens (9) versicherte, dass alle „Weingärtner“ viel Spaß an der gemeinsamen Gartenarbeit haben. „Wir pflegen die Pflanzen und vertragen uns sehr gut. Es ist schön zu sehen, wie alles wächst. Und am Ende kann man die Erträge unserer Arbeit auch noch essen“, sagt Adrain. Meila Sollke (10) ist aber auch ein wenig traurig. „Wir haben uns ja immer am Soltstraatenhus mit den Senioren getroffen und gemeinsam im Gewächshaus Gurken und Tomaten angepflanzt. Das war immer schön. Seit März dürfen wir leider wegen Corona nicht hin“, bedauerte sie.