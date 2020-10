Graupapageien aus Garage entwendet – Polizei sucht Zeugen

Die Vögel befanden sich zuletzt in einer Voliere im Schmiedeweg. Unbekannte Täter nahmen die Tiere an sich.

Vier Graupapageien wurden in Lauenburg aus einer Vogelvolliere gestohlen (Symbolbild).

Lauenburg. In Lauenburg wurden am Donnerstagnachmittag zwischen 16 und 16.40 Uhr vier Graupapageien aus einer Voliere von bisher unbekannten Täter entwendet. Diese befand sich in einer Garage im Schmiedeweg.

Graupapageien aus Garage in Lauenburg gestohlen

Die Vögel wurden in der extra für sie gebauten Voliere gehalten und versorgt. Einer oder mehrere Täter gelangten nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei in die Garage, öffneten den Käfig und nahmen die Graupapageien an sich.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Vorfall, zu den verdächtigen Personen oder zum Verbleib der Tiere machen können. Hinweise können unter der Telefonnummer 04153/30710 bei der Polizei Lauenburg abgegeben werden.