Lauenburg. Ein T-Shirt für fünf Euro, ein Kilo Bananen für weniger als einen Euro – der Spottpreis, für den viele Produkte angeboten werden, geht auf Kosten der Menschen, die diese Waren produzieren. Doch es gibt einen deutlichen Trend: Immer mehr Verbraucher bevorzugen Produkte, die unter verträglichen Arbeits- und Lebensbedingungen entstehen und deren Erzeuger von ihrer Arbeit leben können. 2019 erzielten Fairtrade-Produkte in Deutschland einen Rekordumsatz: Insgesamt gaben die Konsumenten hierzulande rund zwei Milliarden Euro für fair gehandelte Waren aus.

Für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energiewende und Digitalisierung am Montag, 26. Oktober, schlägt die SPD-Fraktion vor, dass sich Lauenburg um das Label „Fairtrade-Town“ bemüht. „Zur Erlangung dieses Titels verpflichtet sich die Stadt, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die fünf geforderten Kriterien erfüllt werden“, heißt es in dem Antrag. Im Einzelnen geht es darum, dass bei städtischen Veranstaltungen ausschließlich fair gehandelter Kaffee ausgeschenkt und ein weiteres gelabeltes Produkt wie Tee, Zucker oder Orangensaft angeboten werden muss. Außerdem müssen eine bestimmte Anzahl von Geschäften und Gastronomiebetrieben in der Stadt Fairtrade-Produkte anbieten. Die Zahl richtet sich nach der Einwohneranzahl.

Lauenburg soll „Fairtrade-Town“ werden

Darüber hinaus gelte es, mindestens eine Schule, Vereine oder eine Kirchengemeinde zum Mitmachen zu animieren. Koordiniert wird die Umsetzung über eine Steuerungsgruppe bestehend aus Privatleuten, Politikern und Verwaltungsmitarbeitern. Die Steuerungsgruppe koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit über die Aktivitäten zum Thema Fairtrade in der Kommune.

Die Stadt Geesthacht hat sich bereits seit zwei Jahren zu dieser Kampagne bekannt und erfüllt die geforderten Kriterien. Darüber hinaus hat sich die Stadt noch etwas Besonderes einfallen lassen: In Hagenow wird die Geesthachter Idee von der eigenen Kaffeebohne realisiert. Das Team des Cafés Sophie des Lebenshilfewerks röstet den in Honduras und Peru angebauten und fair gehandelten Rohstoff im hauseigenen Trommelröster.

Geesthacht ist bereits seit zwei Jahren „Fairtrade-Town“

„Seit fast einem halben Jahr darf sich Geesthacht offiziell Fairtrade-Stadt nennen. In dieser Zeit haben wir versucht, den Fairtrade-Gedanken immer stärker ins Bewusstsein der Menschen zu bringen – und dabei immer mehr Mitstreiter gefunden“, resümierte Bürgermeister Olaf Schulze im Juni vergangnen Jahres bei der Vorstellung der „Fairen Geesthacht Bohne“.

Die Ausschusssitzung beginnt um 19 Uhr im Forum der Albinus-Gemeinschaftsschule. Zu Beginn gibt es eine Einwohnerfragestunde. Das letzte Wort über den Antrag der SPD hat die Stadtvertretung.

Was hinter Fair-Trade-Town steckt:

Die Kampagne Fair-Trade-Town wurde in Garstang (Lancashire) im Jahr 2001 ins Leben gerufen. Initiator war Bruce Crowther, ein lokaler Oxfam-Unterstützer. Diese Initiative war erfolgreich: innerhalb weniger Monate wurde der Umsatz Fairtrade-zertifizierter Waren deutlich erhöht. Zusätzlich baute die Stadt Garstang Geschäftsbeziehungen mit Fairtrade-Kakaoanbaugemeinden in New Koforidua, (Ghana) auf.

Aufgrund des öffentlichen Interesses an den Aktionen setzte sich die Fairtrade Foundation zum Ziel, weitere Städte für Fair-Trade zu interessieren. Zwischen 2001 und 2006 wurde insgesamt 209 britischen Städten der Fair-Trade-Status von der Fairtrade-Foundation verliehen. Die Kampagne wird in Deutschland von TransFair getragen und bringt unterschiedliche Akteure aus Handel, Politik und Zivilgesellschaft zusammen.