Lauenburg. Durch einen lauten Knall wurde eine Anwohnerin aus dem Dornhorster Weg in Lauenburg in der Nacht zum Sonntag, gegen 3.30 Uhr, geweckt. Gegenüber der Polizei gab sie an, das dieser aus Richtung des Wasser- und Schifffahrtsamtes kam.

Junger Autofahrer steigt betrunken aus dem Auto

Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie in einem Kleingarten einen verunfallten Smart. Der 19-jährige Fahrer aus dem Geesthachter Umland war unverletzt, machte aber beim Aussteigen aus dem Auto einen alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab 2,31 Promille.

Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten Führerschein und Fahrzeugschlüssel. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.