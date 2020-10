Lauenburg. Lauenburg Endspurt beim Bau der neuen Wohnanlage an der Hamburger Straße. Wenn es so weiterläuft wie bisher, können die ersten Mieter Weihnachten schon in ihrem neuen Zuhause feiern. Gut die Hälfte der Wohnungen ist bereits vermietet. Aber sowohl für die frei finanzierten, als auch die öffentlich geförderten Wohnungen gibt es noch Angebote.

Auf dem Gelände der ehemaligen City-Passage, Hamburger Straße 2-4, er­richtet das Unternehmen Semmelhaack aus Elmshorn 84 Wohnungen, davon 25 mit öffentlichen Mitteln geförderte. Täglich ist der Baufortschritt an der U-förmig errichteten Wohnanlage zu sehen. Das Ziel war von Anfang an klar definiert. „Weihnachten können unsere Mieter schon in der neuen Wohnung feiern“, versicherte Projektentwickler Hartmut Thede von der Firma Semmelhaack vor vier Monaten. Derzeit spricht nichts dagegen, dass er sein Versprechen auch halten kann.

Neuer Wohnkomplex an der Hamburger Straße in Lauenburg

Das Wohnprojekt an der Hamburger Straße ist seit vielen Jahren wieder das erste größere in Lauenburg. In erster Linie sollen hier Senioren ein barrierefreies Zuhause finden – auch die mit schmaler Rente. Aber auch wer das Rentenalter noch nicht erreicht hat, kann hier fündig werden. So beträgt die Kaltmiete für eine 50 Quadratmeter große Zwei-Zimmer-Wohnung knapp 280 Euro. Für Wohnungen in dieser Preisklasse ist ein Wohnberechtigungsschein (WBS) erforderlich.

Eine ebenfalls etwa 50 Quadratmeter große Wohnung, die ohne WBS bezogen werden kann, kostet monatlich 560 Euro kalt. Wählen können die künftigen Bewohner zwischen Ein- bis Dreizimmerwohnungen mit einer Wohnfläche zwischen 31 bis 74 Quadratmetern.

Bewohner können Paket an Betreuungsangeboten auswählen

Das Unternehmen bietet den Bewohnern bei Bedarf auch ein Paket von individuellen Betreuungsangeboten. Zur Wohnanlage gehört eine Tiefgarage, nutzbar für alle Mieter. Nach politischem Beschluss vom Mai vergangenen Jahres gilt: Bei Bauvorhaben mit mehr als acht Wohnungen müssen mindestens 25 Prozent öffentlich gefördert sein und damit einer Mietpreisbindung unterliegen.

Lesen Sie auch:

Mit einem Anteil von 30 Prozent hat Semmelhaack diese Quote sogar übertroffen. Alle der barrierearmen Wohnungen verfügen über eine offene Einbauküche und ein geräumiges Bad. Die Erdgeschosswohnungen sind zusätzlich mit elektrischen Jalousien ausgestattet. Außerdem gibt es auf jeder Etage einen Gemeinschaftsraum, nutzbar von allen Mietern – ebenfalls kostenfrei.

Sonntags sind Besichtigungen möglich

Wer sich einen Eindruck über die neue Wohnanlage verschaffen möchte, plant am besten den Besuch der Musterwohnung ein. Immer sonntags zwischen 9.30 und 14.30 Uhr sind Mitarbeiter des Unternehmens Semmelhaack vor Ort, die Fragen aus erster Hand beantworten können. Mietverträge können ebenfalls gleich abgeschlossen werden. Eine Anmeldung unter Telefon 04121/48 74 74 50 ist erforderlich, ebenso das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Eine Übersicht über alle noch freien Wohnungen der Anlage gibt es auf der Seite www.semmelhaack.de.