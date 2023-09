Tag des Offenen Denkmals in Geesthacht: Dynamit, Oldtimer und eine alte Eisenbahn

Am Tag des offenen Denkmals auf den Spuren des Industriellen Alfred Nobel sein oder beim Oldtimer-Treffen am Alten Bahnhof.

Geesthacht. Anlässlich des Tags des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, bietet der Förderkreis Industriemuseum Geesthacht einen historischen Spaziergang durch das Gebiet der früheren Sprengstofffabrik Krümmel. Bei „Auf den Spuren Alfred Nobels“ werden die Biografie des schwedischen Nobelpreisstifters, der in Geesthacht das Dynamit erfand, die industrielle Revolution vor Ort und die Ruinen der Sprengstofffabrik aus den beiden Weltkriegen vorgestellt. Treffpunkt ist der Parkplatz vom Restaurant Achilleon (11 Uhr, Nobelplatz). Für den etwa zweistündigen Spaziergang ist eine Anmeldung an industriemuseumgeesthacht@gmx.de erforderlich.

Alte Eisenbahn und Autos am Alten Bahnhof

Einfach so vorbeikommen können Fans von alten Autos und historischen Zügen am Sonntag am Alten Bahnhof in Geesthacht. Beim 10. Oldtimer-Treffen werden rund 150 Fahrzeuge und bis zu 50 Motorräder, die alle mindestens 30 Jahre alt sind, erwartet (10-16 Uhr, Bahnstraße 45).

Vom Alten Bahnhof fährt die Arbeitsgemeinschaft Geesthachter Eisenbahn am Sonnabend (12.30 Uhr-17.55 Uhr) und Sonntag (10.15-17.55 Uhr) mit einer 65 Jahre alten Diesellok mehrmals täglich zwischen Bergedorf und teilweise bis Krümmel. dsc