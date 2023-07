Ausstellung in Geesthacht: Mosaik-Kunst sowie Altes und Rares

Geesthacht. Vom Malen zum Mosaik ist Jutta Gehrke-Freund erst um den Jahreswechsel gekommen. Dafür ist bei der Geesthachterin zu Hause schon eine beachtliche Anzahl an Kunstwerken zusammengekommen. Ob nun die historische Dampflok „Karoline“ oder immer wieder der Hamburger Michel. Wer die Werke der Künstlerin, ob Mosaik oder Bild, besichtigen möchte und vielleicht auch bei einem kleinen Flohmarkt Altes und Rares sucht, kann am Sonnabend, 15. Juli, bei ihr vorbeikommen.

Im Rahmen des Kunstsommers am Kanal öffnet sie ihr Atelier von 14.30 bis 17.30 Uhr. Es gibt Bilder in diversen Formaten, eigentlich gleicht kein Bild in der Größe dem anderen. Die Mosaike sind derweil auch Collagen. Mal hat sie einen alte Porzellan-Teller integriert, der den Alten Bahnhof von Geesthacht zeigt. Mal eine halbe Kaffeetasse. „Café am Michel“, hat sie das Mosaik getauft. „Ich komme ursprünglich aus Hamburg, mein Thema ist oft Hamburg“, sagt Gehrke-Freund, deren Malereien oft ins Abstrakte übergehen.

Kultursommer am Kanal: Geesthachterin öffnet ihr Atelier

Der „Karoline“ hat Jutta Gehrke-Freund auch schon ein Mosaik gewidmet.

Foto: Dirk Schulz

Gemalt und gezeichnet hat Jutta Gehrke-Freund schon immer für ihr Leben gern. In der Schule hatte sie eine „Eins“, doch erst als sie in ihrem Bürojob kürzertrat, widmete sich die Geesthachterin ab dem Jahr 2000 intensiver ihrer Leidenschaft. Seit dem Jahresbeginn hat sie nun ihr Spektrum auf Mosaike erweitert und unter anderem einen alten Gartentisch mit Fliesen versehen und zu einem echten Unikat gemacht.

Die Bilder signiert sie immer nur mit Jutta Freund. „Das mache ich in Erinnerung an meinen Vater, der im Zweiten Weltkrieg erschossen wurde und den ich nie kennengelernt habe“, erklärt die Künstlerin, die auch schon im Café Geiger in Geesthacht, in Bergedorf oder Berlin ausgestellt hat. Oder eben am Sonnabend, 15. Juli, bei ihr zu Hause im Hohenhorner Weg 15. Jutta Gehrke-Freund bittet um telefonische Anmeldung unter 0171/171 67 64.

Auch die Ausstellungsgemeinschaft Lauenburgischer Künstler (ALK) öffnet am 15./16. Juli das Atelier im alten Labor in Geesthacht-Edmundsthal. Am Sonnabend von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. dsc