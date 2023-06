Die international bekannte Violinistin Isabelle Villanueva ist im Rahmen des Kultursommers am Kanal bei der „Klassik-Meile“ in der Geesthachter Hafencity zu erleben.

Kultursommer am Kanal Sommergenuss, Kulturnacht und Co. – der Sommer in Geesthacht

Geesthacht. Den „Kultursommer am Kanal“ gibt es seit 18 Jahren. Den gesamten Juli über gibt es unter dem Dach der Stiftung Herzogtum Lauenburg zahlreiche Veranstaltungen aus den Bereichen Kunst, Kultur und Natur – auch Geesthacht ist mit einem bunten Mix beteiligt.

Los geht es am Sonnabend, 1. Juli (16 bis 22 Uhr), und Sonntag, 2. Juli (12 bis 21 Uhr) mit „Esskultur – Sommergenuss auf dem Rathausvorplatz“. Gemeinsam mit der Stadt veranstalten die Stadtwerke Geesthacht den fünften Sommergenuss, an dem lokale Gastronomen für ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot sorgen.

Der Kultursommer am Kanal in Geesthacht bietet viel Sommergenuss

Vom 1. Juli bis 4. August bietet die Ausstellung „Perspektiven³“ im Geesthacht-Museum (Bergedorfer Straße 28) den Besuchern die Möglichkeit, sich multimedial intensiv mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen. Die Vernissage mit den Künstlern Damaris Dominguez, Gülnihan Hasköy und The Schmidt ist am Donnerstag, 29. Juni (18 Uhr).

Am Freitag, 7. Juli, steigt das Sommerfest zum 65. Geburtstag des städtischen Kindergartens im Familienzentrum Regenbogen (15 bis 18 Uhr Neuer Krug).

Ebenfalls am 7. Juli beginnt um 19.30 Uhr die Premiere „Das Stück zur Zeit: Wallensteins Lager von Friedrich Schiller“ unter der Regie von Festivalintendant Frank Düwel im Geesthachter Rathaus. Es spielen Absolventen der Hamburger Schauspielschulen und junge Menschen aus der Region. Tickets für 25 Euro (ermäßigt 10 Euro) und Reservierungen unter info@stiftung-herzogtum.de.

5. Geesthachter Kulturnacht steigt am 8. Juli

Am 8. Juli steigt die 5. Geesthachter Kulturnacht (16 bis 22 Uhr) mit einem Eröffnungskonzert von „90 kids & more music“ – einem gemeinsamen Projekt aus drei Gruppen zweier Geesthachter Schulen sowie Absolventen der Musikhochschule Hamburg (Halle Buntenskamp). Alle Events sind fußläufig in der Innenstadt.

Am Sonnabend, 15. Juli (12 bis 19 Uhr), und Sonntag, 16. Juli (11 bis 18 Uhr,) öffnet die Ausstellungsgemeinschaft Lauenburgischer Künstler (ALK) ihr Atelier im ehemaligen Labor im Edmundsthal. Jutta Gehrke öffnet ihr Atelier am Hohenhorner Weg 15 mit einer Bilderausstellung (Anmeldung juj.gehrke@t-online.de).

LenneRockets spielen wieder bei „Musik am Hafen“

Eine „Sommerliche Orgelzeit“ – ein Konzert im Rahmen der Reihe „Klang im ewigen Garten“ gibt es am Mittwoch, 19. Juli, (18 Uhr, St.-Salvatoris-Kirche). Im Rahmen der Reihe „Musik am Hafen“ spielen „LenneRockets“ am Mittwoch, 26. Juli (19 bis 21.30 Uhr) Rock’n’Roll an den Sitzterrassen am Hafen.

An zwei Sonntagen (23. und 30. Juli, jeweils 14 bis 19 Uhr) zeigt Christiane Leptien in ihrem Atelier im Hoogezand-Sappemeer-Ring 46 großformatige Porträtbilder. Als Gast präsentiert Meike Groth-Gienke von der Goldschmiede Büchen Schmuck. Und am Sonntag, 30. Juli (14 bis 17 Uhr) laden die Künstlerinnen Ulrike Freistedt, Saliou Cissokho und Isabelle Villanueva zum Flanieren entlang der „Klassik-Meile“ an der Hafenpromenade ein.

Das gesamte Programm: kultursommer-am-kanal.de.