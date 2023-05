Geesthacht: Dreiste Diebe stehlen Stromaggregat von Baustelle auf der Elbbrücke

Ein Stromaggregat samt Anhänger steht auf der Baustelle auf der Geesthachter Elbbrücke. So ein Gerät wurde jetzt gestohlen.

Geesthacht/Marschacht. Das war dreist: Diebe suchten die Baustelleauf der Elbbrücke beim Geesthachter Stauwehr heim und stahlen ein für die Arbeiten benötigtes Stromaggregat samt Anhänger.

Das für den Diebstahl nötige Werkzeug organisierten sich die unbekannten Täter vor Ort. Auf der niedersächsischen Seite der Elbbrücke klauten sie zunächst ein Schweißgerät von einer anderen Baustelle. Damit trennten sie das Schloss des Anhängers auf. Das Schweißgerät interessierte die Diebe danach nicht mehr, es blieb am Tatort zurück. Wegen der Größes des Aggregates und der aufwendigen Arbeiten ließ sich der Diebstahl kaum heimlich durchführen.

Elbbrücke Geesthacht: Polizei sucht Zeugen für den Diebstahl

Die ermittelnde Polizeiinspektion Harburg hofft deshalb auf Zeugen, die das Geschehen bisher als Arbeiten im Rahmen der Brückensanierung eingestuft haben. Als Tatzeitraum wird von Mittwoch bis Montag, 17. bis 22. Mai angenommen, als die Arbeiten auf der Baustelle wegen Himmelfahrt und des folgenden Wochenendes ruhten. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Baustelle an der B 404 aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171/79 60 bei der Polizei in Winsen zu melden.