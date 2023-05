Der Jahrmarkt in Geesthacht ist eröffnet: Jetzt geht’s hoch hinaus

Geesthacht. Mit „Gewinne-Gewinne-Gewinne“ begrüßte Olaf Schulze im Stile eines Losverkäufers die ersten Gäste des Jahrmarktes in Geesthacht. Der Bürgermeister eröffnete die Kirmes am Freitag um 16 Uhr von der Kasse des spektakulärsten Fahrgeschäftes: dem Riesenrad. Es ist 50 Meter hoch und bietet einen tollen Blick auf die Stadt. Eine Fahrt kostet 6 Euro, Kinder unter 1,40 Meter zahlen 4 Euro.

Nach der Eröffnung zog der Bürgermeister selbst los zum Bummel über den Jahrmarkt. Zum einen lockte das Schmalzgebäck, zum anderen suchte er das Gespräch mit den Schaustellern. Den Besuch will Olaf Schulze am Montag wiederholen, um zu erfahren, wie es gelaufen ist. Zwar würde er nicht mehr in die schnellen Karussells einsteigen, verrät er. „Ich finde es aber schön, dass sie hier sind.“ Mitfahren will der Bürgermeister im Riesenrad, auch das Dosenwerfen reizt.

60 Schausteller machen in Geesthacht Station

Geöffnet ist der Jahrmarkt am Sonnabend, 20. Mai, von 14 bis 23 Uhr und Sonntag von 14 bis 22 Uhr sowie am Montag von 14 bis 20 Uhr. Die Wetteraussichten sind wechselhaft. Bei Sonnenschein war der Andrang der Besuchter vom Start weg groß, bis Sonntag ist es warm und trocken, dann könnte es einen Mix aus Sonne und Schauern geben. Am Montag droht Regen.

Insgesamt machen rund 60 Schausteller bis Montag, 22. Mai, in der Innenstadt vom Rathausplatz bis zur Trift Station. Diese Straße bleibt für den Durchgangsverkehr am längsten gesperrt: bis Dienstag, 16 Uhr.