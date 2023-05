Baustelle Dösselbuschberg: Was sich für Autofahrer ändert

Geesthacht. Seit drei Monaten ist mit dem Dösselbuschberg eine wichtige Verbindungsstraße in Ost-West-Richtung in Geesthacht nur eingeschränkt über eine Umleitung nutzbar. Grund: Die Stadtwerke schließen die Bertha-von-Suttner-Schule und die Grundschule in der Oberstadt ans Fernwärmenetz an. Am 30. Mai beginnt der nächste Bauabschnitt, dann ist voraussichtlich sechs Wochen lang gar keine Durchfahrt möglich. Die Schulen sind zudem für Autofahrer nicht erreichbar, die von Richt- und Marksweg kommen.

Bis zum 17. Juli ist der Dösselbuschberg zwischen Dialogweg und der halben Strecke zum Finkenweg voll gesperrt. Nur Radfahrer und Fußgänger können passieren. Die (Schul-)Busse der VHH, die aus Westen kommen, halten in dieser Zeit an der Einmündung vom Finkenweg in den Dösselbuschberg. Der Dialogweg und die Schulen sind über die Hansastraße zu erreichen.

Dösselbuschberg: Sperrungen während der zweiten Bauphase

Am Dienstag, 16. Mai, beginnen zunächst Asphaltierungsarbeiten im letzten Teilstück des ersten Abschnitts. Gesperrt ist derzeit zwischen Ilenweg und Hansastraße. Die Fahrbahndecke soll bis zum 26. Mai aufgetragen sein. Anschließend wird der Abschnitt freigegeben, die Baustelle wandert jedoch nicht wie ursprünglich geplant Stück für Stück weiter, sondern springt ans gegenüberliegende Ende.

Die derzeit gängige Umleitungsstrecke hat Ende des Monats wahrscheinlich ausgedient.

Foto: Frank Hasse / HA Grafik, HA Infografik, F. Hasse

Ansonsten würde es nach den Sommerferien zu einer Überschneidung mit einer städtischen Baumaßnahme kommen. Die Verwaltung baut in den Ferien nämlich ein großes Regenrückhaltebecken unter dem Schulparkplatz. Der Parkplatz wird während der Stadtwerke-Baumaßnahme aber als Wendehammer für Busse benötigt. Während der nun kommenden Sperrung drehen die aus Osten kommenden Busse hier um. Um Platz für deren große Radien zu schaffen, wurden bereits ein paar Bordsteine auf dem Parkplatz versetzt.

Bauarbeiten dauern noch bis in den Herbst hinein an

In den Sommerferien (17. Juli) wird dann der Parkplatz vonseiten der Stadt und der kurze Bereich zwischen Dialogweg und Am Ilsensoll durch die Stadtwerke gesperrt. Der Dialogweg ist dann nur über den Marksweg zu erreichen. Zu guter Letzt ist für die Fernwärmeleitung dann der Teil zwischen Am Ilsensoll und Ilenweg vollgesperrt. Die Arbeiten werden sich noch bis in den Herbst hinziehen. Solange benötigen Autofahrer in Geesthacht also Geduld.