Miriam Staudte In Geesthacht aufgewachsen und mit Habeck per Du

Miriam Staudte an ihrem Schreibtisch im niedersächsischen Landwirtschaftsministerium.

Miriam Staudte hat Abi am Otto-Hahn-Gymnasium gemacht, ist heute Landwirtschaftsministerin in Niedersachsen. So lebt und arbeitet sie.