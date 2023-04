Geesthacht: Frauen kommen jetzt günstiger nachts mit dem Taxi nach Haus

Geesthacht. Frauen und weibliche Jugendliche sollen in Geesthacht auch im Dunkeln und spät nachts sicher und angstfrei per Frauennachttaxi nach Hause kommen. Auf Grundlage des Antrages der Fraktionen der Grünen, SPD und FDP werden ab 1. Mai die Zuschüsse erhöht.

Für Fahrten mit dem Taxi an den Stadtrand gibt es nun fünf statt drei Euro, für Fahrten außerhalb des Stadtgebietes sieben statt fünf Euro. Der Stadtrand umfasst die Gebiete Krümmel, Tesperhude, Grünhof, Grüner Jäger, Am Wehr, Vierlandenstraße, Finkenweg-Ost, Heinrich-Jebens-Siedlung und Hamwarde. Die Bezuschussung leistet die Stadt Geesthacht. Die Summe wird im teilnehmenden Taxi vom Taxameterpreis abgezogen.

Das Frauennachttaxi wird von mehreren Unternehmen unterstützt

Männliche Kinder beziehungsweise Jugendliche, die nicht älter als 14 Jahre sind und sich in Begleitung einer Berechtigten befinden, profitieren ebenfalls. Von April bis September werden Fahren in der Zeit von 22 bis 4 Uhr bezuschusst, von Oktober bis März in der Zeit von 19 bis 6 Uhr. Der Wunsch einer Frauennachttaxifahrt muss vor Beginn der Fahrt besprochen werden. Die Taxifahrer warten nach Ende der Tour so lange, bis die Frauen sicher im Haus sind.

Unterstützer sind Miet-Funk-Taxi Geesthacht (Tel. 04152/38 38 oder 04152/55 01 oder 04152/21 12), Phoenex MiniPAYA (Tel. 04152/55 50) sowie Elbe-Chauffeure GmbH (Tel. 04152/3737). Fragen beantwortet die Gleichstellungsbeauftragte Anja Nowatzky unter Tel. 04152/13 366. pal