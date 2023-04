Tennisclub Geesthacht: Der Gitarrist von Revolverheld ist ein Tennis-Crack

Geesthacht. Wer sich für da kurz nach Meldeschluss für das Leistungsklassen-Hallenturnier vom Tennisclub Geesthacht (TCG) angemeldet hatte, fiel den Organisatoren zunächst gar nicht auf. Sie gaben Kristoffer Hünecke aber wegen dessen starken Leistungsklassenwerts (6,7) noch eine Wildcard für die Herren 40-Konkurrenz. Erst danach kam von einem musikbegeisterten Vereinsmitglied des TC Geesthacht der Hinweis, wer dieser Kristoffer Hünecke eigentlich ist. Der 44-Jährige ist nämlich der Gitarrist der bekannten deutschen Band Revolverheld.

Die Gruppe erlangte durch Hits wie „Halt Dich an mir fest“ oder „Ich lass für dich das Licht an“ nationale Bekanntheit und hat unter anderem 2015 einen Echo für die beste nationale Band in der Kategorie Rock/Pop gewonnen. Was aber nur die wenigsten wissen: In seiner Jugend war der gebürtige Hamburger ein erfolgreicher Tennisspieler. Er stand an Position eins der DTB-Jugendrangliste, war deutscher Vizemeister und Doppelpartner eines gewissen Tommy Haas, dem späteren Zweiten der Tennis-Weltrangliste (2002).

Gitarrist von Revolverheld gewinnt beim Turnier beide Partien

Hünecke trainierte bei Coach Nick Bollettieri, der zahlreiche Spieler wie Andre Agassi oder Monica Seles in die Weltspitze brachte. Doch seine Profiambitionen musste er wegen einer hartnäckigen Handgelenksverletzung begraben und wurde stattdessen Musiker. Dem Tennis blieb er nach wie vor verbunden.

Und dass er nicht alles verlernt hat, zeigte er beim Turnier des TC Geesthacht am 15. April, dass für den Verein den Abschluss der Hallensaison bildete. Wie bei Leistungsklassenturnieren üblich, bestreiten die Teilnehmer jeweils zwei Partien. Eine gegen einen Spieler mit höherem Leistungsklassenwert und eine gegen einen mit einem niedrigeren Wert.

Eröffnung der Sommersaison beim TC Geesthacht am 22. April

Hünecke gewann bei den Herren 40 beide Partien. In einem hart umkämpften Match des Tages setzte er sich gegen Markus Schröder vom TC SW Lauenburg mit 7:6 und 6:4 durch. „Der spielt noch ein richtig anständiges Niveau und ist auch ein sympathischer Typ“, hat der Schatzmeister des TCG, Mario Deutrich, festgestellt.

Nun geht es beim Geesthachter Verein nahtlos unter freiem Himmel weiter. Am kommenden Sonnabend, 22. April, wird um 13 Uhr die Sommersaison eröffnet. Gäste und Neugierige sind herzlich willkommen. Neue Mitglieder erhalten für den Vereinsbeitrag von 90 Euro (Familienbeitrag 170 Euro) jeweils zehn Gruppentrainingsstunden am Sonntag. Als einziger Tennisverein in Schleswig-Holstein hat der TCG eine Kids-Arena mit sechs, aufs Alter angepasste, verschieden großen Plätzen.